Corriere dello Sport: “Cagliari, arriva Kilicsoy. Il Parma prende Ndiaye Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Sono giorni caldi per gli attaccanti, e il Cagliari è pronto a mettere a segno un altro colpo di spessore. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club sardo ha ormai da settimane un accordo definito con il Besiktas per Semih Kilicsoy, classe 2005, talento cristallino già protagonista con la maglia bianconera. Il ritardo nell’ufficialità è legato alla necessità dei turchi di schierarlo nell’amichevole di ieri contro lo Shakhtar (è entrato al 65’), ma la trattativa è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 12.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi crede molto nel giovane attaccante, definito in patria come uno dei prospetti più promettenti del calcio turco. Dopo gli arrivi di Mazzitelli, Borrelli e Folorunsho, il Cagliari aggiunge dunque un’altra pedina offensiva di qualità. Intanto resta viva anche la pista che porta a Sebastiano Esposito (23) dell’Inter, mentre Roberto Piccoli (24) continua a essere seguito con interesse dal West Ham.

Bergamo, caccia all’erede di Retegui: occhi su Arokodare

Il casting attaccanti si infiamma anche a Bergamo. L’Atalanta è alla ricerca dell’erede di Mateo Retegui (26), e – come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – il profilo preferito resta quello di Tolu Arokodare (24), centravanti del Genk. Restano in lista anche Nikola Krstovic (25), valutato 25 milioni dal Lecce e già cercato dal Leeds, e Rodrigo Muniz Carvalho (24) del Fulham.

La “Dea” valuta con attenzione ogni mossa, consapevole che per il salto di qualità servirà un attaccante pronto e determinante. Intanto si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo di Isak Hien (26), mentre Giovanni Simeone (30) si avvicina sensibilmente al Torino. L’attaccante del Napoli era stato sondato anche dal Pisa, ma i granata – come scrive Trotta sul Corriere dello Sport – hanno accelerato, presentando una proposta concreta. Il Napoli chiede tra i 7 e gli 8 milioni, ma il ds Vagnati lavora a uno sconto.

Il Como annuncia Ramon, Cremonese su Sanabria

Nel frattempo, il Como continua a costruire un progetto ambizioso. Mentre resta in attesa di sviluppi su Alvaro Morata (32), ormai in rottura totale con il Galatasaray, il club lariano ha ufficializzato l’arrivo di Jacobo Ramon (20), difensore del Real Madrid. «Sono veramente molto felice, questo è un progetto spettacolare – ha dichiarato Ramon – e io ho la responsabilità di farne parte».

La Cremonese, invece, punta forte su Antonio Sanabria (29), richiesto espressamente dal tecnico Davide Nicola. Per il centrocampo, si valuta il profilo di Warren Bondo (21) del Milan, che era già stato accostato al Torino nei mesi scorsi.

Udinese, Parma e altri colpi in arrivo

Secondo quanto scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il mercato si muove anche a Udine, dove oggi Jakub Piotrowski (27) sosterrà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo centrocampista dei friulani. Il polacco ha accettato il progetto bianconero, pronto a rilanciarlo in Serie A.

Il Parma, in attesa di sviluppi sulla pista che porta a Giovanni Reyna (22), ha trovato l’intesa con il Troyes per Abdoulaye Ndiaye (22), difensore senegalese per il quale i ducali verseranno 6 milioni di euro. Piace anche il terzino svedese Hampus Skoglund (21), altro nome sul taccuino della dirigenza emiliana.

Strefezza all’Olympiacos: operazione da 8 milioni

Infine, l’ex attaccante del Como Gabriel Strefezza (28) è stato ufficializzato dall’Olympiacos. Il club greco ha messo sotto contratto il brasiliano per quattro anni a 1,3 milioni di euro a stagione. Al Como andranno 5 milioni di parte fissa più 3 di bonus, per un’operazione complessiva da 8 milioni, come riportato ancora da Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport.