Il Resto del Carlino: “Klinsmann-Palermo, accordo”

Il valzer dei portieri è ormai definito. Come riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, Jonathan Klinsmann avrebbe già raggiunto l’accordo con il Palermo, con il trasferimento in Sicilia che sarà ufficializzato a metà della prossima settimana. Un’operazione che porterà nelle casse del Cesena circa un milione e 800mila euro, a cui si aggiungerà il cartellino di Alfred Gomis.

Il ritorno del portiere senegalese, già protagonista a Cesena ai tempi dell’era Drago, desta però qualche perplessità. Non tanto per il valore tecnico del giocatore, quanto per le condizioni economiche dell’operazione: Gomis si presenta infatti con un contratto biennale da 220mila euro l’anno, una cifra considerata fuori dai parametri attuali del club bianconero.

Come sottolinea Baraghini sulle colonne de Il Resto del Carlino, il rientro di Gomis si inserisce in una manovra più ampia che coinvolge anche la cessione di Klinsmann, ormai in uscita, e rappresenta uno dei passaggi chiave del mercato estivo del Cavalluccio.