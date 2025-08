Giornale di Sicilia: “Palermo, settimana cruciale tra City, Coppa Italia e abbonamenti: si alza il sipario”

Il tempo per completare le ultime mosse di mercato stringe, ma per il Palermo è il campo a prendersi la scena. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, da lunedì i rosanero riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo di Torretta, dopo un fine settimana di riposo utile per smaltire le fatiche del ritiro.

Sarà una settimana cruciale. Prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma sabato 16 agosto in trasferta contro la Cremonese, il Palermo sarà protagonista di un’amichevole di grande richiamo: sabato 9 agosto al “Renzo Barbera” arriva il Manchester City. L’obiettivo, al netto del divario tecnico con la corazzata di Guardiola, è quello di ben figurare davanti a uno stadio che si preannuncia gremito. Proprio per l’occasione – sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia – da oggi il club metterà in vendita nuovi biglietti per tutte le aree dell’impianto, incluso l’anello superiore del settore ospiti, che verrà riservato ai tifosi palermitani.

Prima del confronto di lusso con i campioni d’Inghilterra, Brunori e compagni scenderanno in campo mercoledì per un allenamento congiunto con l’Athletic Palermo. Non si tratterà di un’amichevole vera e propria, ma per Inzaghi sarà comunque un’opportunità per testare soluzioni tattiche e raccogliere indicazioni in vista degli impegni ufficiali.

Agosto, intanto, si rivela un mese importante anche sul fronte abbonamenti. Il dato ha già superato quello della scorsa stagione: come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il 26 luglio è stato raggiunto e superato il numero di 13.843 tessere, sorpassando quota 13.680 registrata nel 2023/24. Un segnale chiaro dell’entusiasmo che circonda la squadra e dell’attesa per la nuova stagione.