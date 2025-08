Corriere dello Sport: “Klinsmann è destinato a vestire la maglia del Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Linea verde a tutta forza. Il Catanzaro affida al talento delle nuove leve il compito di alimentare le ambizioni di una piazza che sogna in grande. Come raccontano Carlo Talarico e Antonio Guido sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito ha messo a segno un doppio colpo di prospettiva: Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 del Verona, e soprattutto Mattia Liberali, 18 anni, mancino di classe e prodotto del vivaio del Milan e della Nazionale Under 20.

Liberali, lanciato in Serie A da Paulo Fonseca, arriva al Catanzaro a parametro zero. Il club giallorosso lo ha blindato con un contratto quadriennale, mentre il Milan manterrà il 50% sulla futura rivendita. Un’operazione che – come sottolineano Talarico e Guido nel Corriere dello Sport – certifica la volontà del Catanzaro di costruire un progetto duraturo attorno a giovani di talento già affermati nei contesti internazionali giovanili.

Nel frattempo, si lavora anche per sostituire l’infortunato Marco Pompetti, centrocampista fermatosi nella prima fase di ritiro. Le opzioni sul tavolo vanno da Alessandro Bianco (reduce dal prestito al Monza, ma di proprietà della Fiorentina) a Simone Bastoni, che la scorsa stagione ha rafforzato il Cesena.

A proposito del Cesena, sul fronte esterni sembrava imminente l’arrivo di Livano Comenencia (Juventus Next Gen), ma il Pescara si è inserito nella trattativa causando un rallentamento. Intanto – secondo quanto riportato ancora da Talarico e Guido sul Corriere dello Sport – sono ormai definite le operazioni che porteranno a Catanzaro l’attaccante spagnolo Jalen Blesa (26) e Marco Olivieri (26), in uscita dalla Triestina. Molto vicino anche l’esterno Riccardo Ciervo (23) del Sassuolo, con i neroverdi favorevoli al trasferimento. In attacco continua a piacere Siren Diao (20) dell’Atalanta.

Sul fronte portieri, Jonathan Klinsmann (28) è destinato a vestire la maglia del Palermo, ma alle condizioni fissate dal Cesena. In caso di uscita, è pronto a subentrare il finlandese Jesse Joronen (32).

Tra le operazioni completate: Luigi Silvestri (32) ha firmato con l’Union Brescia, mentre il centravanti Roberto Ogunseye (30) è vicino all’accordo con il Campobasso, pur restando oggetto d’interesse di altri club. Il difensore Giulio Manetti (20), invece, ha rinnovato con il Cesena ed è passato in prestito al Forlì.

Reggiana: Banse e Cavaliere per l’attacco

Rinforzi in attacco per la Reggiana, che – come riportano ancora Carlo Talarico e Antonio Guido sulle pagine del Corriere dello Sport – ha firmato un biennale con Ousmane Banse (18), attaccante di origini burkinabé cresciuto in Italia e proveniente dal Legnago Salus. In granata anche Edoardo Cavaliere (19), lo scorso anno in Primavera.

Bari: Benali verso l’addio, arriva Braunoder

Colpo di scena in casa Bari: Ahmad Benali (33) è a un passo dalla Virtus Entella. Come riportano Talarico e Guido sul Corriere dello Sport, il centrocampista libico – lasciato libero dopo la scadenza del contratto – firmerà un annuale con opzione per il prolungamento. In entrata, tutto fatto per Matthias Braunoder (23), centrocampista austriaco in arrivo in prestito secco dal Como. Dal club lariano dovrebbe arrivare anche Marco Sala (26), ma l’annuncio verrà formalizzato solo dopo la firma di Dorval con il Rubin Kazan. Nessun progresso, invece, nella trattativa per Liam Henderson: la distanza tra domanda e offerta resta ampia. Aggregati alla prima squadra anche Vincenzo Colangiuli (20) e il difensore kosovaro Indrit Mavraj (19).

Altre operazioni: Seghetti al Livorno, Avellino su Palacios

Tra le altre operazioni evidenziate da Carlo Talarico e Antonio Guido per il Corriere dello Sport, si segnala il prestito di Jacopo Seghetti (20) dall’Empoli al Livorno, con diritto di riacquisto a fine stagione. L’Avellino, invece, stringe per Tiago Tomás Palacios (23), centrale argentino di proprietà dell’Inter, reduce da sei mesi al Monza.