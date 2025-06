Corriere dello Sport: “Baroni e il Torino, incontro decisivo. Casting Atalanta Tutte le trattative del giorno in A”

Prosegue il grande lavoro dell’Al-Hilal per consegnare a Simone Inzaghi una squadra di spessore internazionale. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i sauditi hanno messo nel mirino Ederson dell’Atalanta, considerato tra i giocatori più pronti nel panorama europeo. Dopo il rifiuto di Bruno Fernandes, il club saudita è pronto a rilanciare con un’offerta da 60-70 milioni di euro alla Dea, accompagnata da un contratto faraonico per il brasiliano: si parla di 25 milioni netti a stagione. La scelta del centrocampista passerà anche per le sue ambizioni legate alla Nazionale verdeoro.

Nel frattempo, come evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Atalanta prosegue con il casting per l’erede di Gian Piero Gasperini. In cima alla lista resta Thiago Motta, ma la concorrenza della Fiorentina obbliga i nerazzurri a tenere aperte più opzioni. Si valutano anche i profili di Palladino, Patrick Vieira e Juric, tutti in linea con la filosofia di gioco orobica.

Sul fronte Torino, i granata sono sempre più vicini alla firma di Marco Baroni. Dopo la rottura con Vanoli, il club ha trovato un accordo di massima per un biennale: mancano solo gli ultimi dettagli da definire nel summit previsto a ore.

Spazio anche al Como, che ha effettuato sondaggi per Daniele De Rossi. Il nome dell’attuale tecnico della Roma piace per carisma e filosofia offensiva, anche se Francesco Farioli resta un’alternativa. Contatti anche con altri profili internazionali. Intanto, è ufficiale il riscatto di Alex Valle dal Barcellona: contratto fino al 2029.

Infine, in casa Pisa, si lavora per restringere la rosa dei candidati alla panchina. Come sottolinea ancora Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, la società vuole ridurre la lista a due nomi prima della decisione finale. L’ambizione, dopo la promozione, è chiara: essere competitivi fin da subito in Serie A.