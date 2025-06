Corriere dello Sport: “Il Brescia insiste, Cellino presenta ricorso in appello”

Dal Corriere dello Sport, a firma della redazione, arriva la notizia che il Brescia ha bruciato le tappe e ha già depositato il reclamo presso la Corte Federale d’Appello contro la retrocessione in Serie C decretata dal Tribunale Federale Nazionale. Una mossa anticipata, che potrebbe accelerare tutta la procedura e consentire lo svolgimento regolare dei playout salvezza.

Come riporta il Corriere dello Sport, il club di Massimo Cellino era stato penalizzato di 4 punti in classifica per la stagione appena conclusa, più altri 4 da scontare nella prossima, a causa di inadempienze riscontrate nei controlli Covisoc. In particolare, secondo quanto emerso, sarebbero stati utilizzati crediti d’imposta fittizi per compensare debiti IRPEF e INPS, sulla base di segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La difesa del patron bresciano, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si fonda sulla presunta truffa subita, e il legale del club ha chiesto che ciò venga tenuto in considerazione in sede di giudizio. Entro pochi giorni si conoscerà la data del dibattimento, che dovrebbe arrivare in tempi rapidi, così da non interferire con la programmazione della Lega.

A causa della penalizzazione inflitta al Brescia, il Frosinone si è automaticamente salvato, mentre la Sampdoria, inizialmente condannata alla retrocessione, ha avuto accesso al playout contro la Salernitana, che ora si giocherà la permanenza in B con due risultati su tre a disposizione.

Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, salvo nuovi colpi di scena, lo spareggio tra Samp e Salernitana si disputerà regolarmente il 15 e 20 giugno, come indicato dalla Lega Serie B e confermato dal Consiglio Federale.