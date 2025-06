Corriere dello Sport: “Aurelio verso lo Spezia, Osti già al lavoro per il Palermo”

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo dovrà presto rinunciare al ritorno di Giuseppe Aurelio. L’esterno sinistro, girato in prestito con opzione di riscatto allo Spezia, sembra ormai destinato a restare in Liguria: i bianconeri avrebbero infatti deciso di esercitare il diritto d’acquisto, rendendo definitiva la sua cessione. Aurelio, protagonista di una stagione positiva, non tornerà dunque in rosanero.

Sempre secondo il Corriere dello Sport a firma di Vannini, le dinamiche di mercato in casa Palermo sono già attive, anche se in attesa dell’ufficialità di Carlo Osti come nuovo direttore sportivo. Osti, che dovrebbe essere annunciato a breve, è stato avvistato domenica scorsa allo stadio “Picco” per la finale dei playoff tra Spezia e Cremonese. Lì avrebbe cominciato a sondare il terreno per alcuni calciatori delle due squadre, potenzialmente utili alla costruzione del nuovo Palermo. Al momento, si tratta di semplici «manifestazioni d’interesse», come specificato dal Corriere dello Sport.

Nel frattempo, il club rosanero parteciperà oggi a un importante evento commemorativo dedicato a Totò Schillaci, come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. La cerimonia, promossa in collaborazione con la Fondazione Federico II, si terrà questa sera alle 20:30 nel quartiere CEP di Palermo, dove sarà inaugurato un murale realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri nei pressi del campetto dove “Totò” iniziò a calciare i suoi primi palloni.

Parteciperanno alla serata il presidente del Palermo Dario Mirri, la famiglia Schillaci, e anche Stefano Tacconi, ex compagno di Schillaci sia nella Juventus che nella Nazionale italiana. Un momento toccante per celebrare uno dei simboli calcistici più amati di Palermo e delle “Notti magiche” di Italia ’90.