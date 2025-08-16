Coppa Italia: il Como batte 3-1 il Sudtirol e passa il turno
Esordio vincente in Coppa Italia per il Como di Cesc Fàbregas, che al “Sinigaglia” supera per 3-1 il Sudtirol e conquista il pass per i sedicesimi di finale.
Partita non semplice per i lariani, che dopo un buon avvio vengono puniti al 13’ dal rigore trasformato da Casiraghi, abile a spiazzare Butez dopo un’uscita fallosa del portiere su Pecorino. Lo svantaggio scuote però i padroni di casa, che alzano i ritmi e confezionano un finale di primo tempo da applausi.
In cinque minuti il Como ribalta tutto: al 38’ Douvikas finalizza una splendida imbucata di Vojvoda, poi lo stesso attaccante greco firma il sorpasso in contropiede servito da un incontenibile Jesus Rodriguez. Al 42’ cala il tris Da Cunha, preciso con il destro dopo un’altra iniziativa sulla sinistra dell’ex Betis.
Nella ripresa gli uomini di Fàbregas gestiscono senza affanni, trovando spazio anche per i nuovi innesti: debutto applaudito per Morata e Caqueret, in campo nella seconda metà. Il Sudtirol prova a riaprirla senza fortuna e chiude in dieci per il doppio giallo rimediato da Bordon all’88’.