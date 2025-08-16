Coppa Italia, Cremonese-Palermo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Giovanni Zini per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. Fischio d’inizio alle ore 21.15 per la sfida tra Cremonese e Palermo, gara secca che mette in palio il pass per i sedicesimi.

Nicola si affida ad Audero tra i pali e alla coppia offensiva formata da De Luca e Bonazzoli, con Zerbin e Vandeputte sugli esterni. Bianchetti guida la difesa, Grassi e Collocolo presidiano la mediana.

Inzaghi risponde con Bardi in porta e il tandem d’attacco Pohjanpalo–Le Douaron, supportato da Gyasi e Ranocchia. In mezzo al campo Segre, capitano rosanero, con Pierozzi e Augello sugli esterni.

Le formazioni ufficiali:

Cremonese (Nicola): Audero; Pezzella, Baschirotto, Bianchetti (C); Zerbin, Collocolo, Grassi, Terracciano, Vandeputte; De Luca, Bonazzoli.

A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Afena-Gyan, Sernicola, Castagnetti, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Okereke.

Palermo (Inzaghi): Bardi; Augello, Bani, Peda, Ceccaroni, Pierozzi; Segre (C), Ranocchia; Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron.

A disposizione: Cutrona, Di Bartolo, Palumbo, Brunori, Nicolosi, Avena, Diakité, Blin, Corona, Squillacioti, Brutto.

Direzione arbitrale: Zanotti di Rimini. Assistenti Belsanti di Bari e Biffi di Treviglio. IV ufficiale Marcenaro di Genova. VAR Aureliano di Bologna, AVAR Prenna di Molfetta.