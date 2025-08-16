Coppa Italia, goleada Venezia e rimonta Como: ai sedicesimi ci sono anche gli uomini di Stroppa e Fabregas

Il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa regala subito emozioni e gol. Al “Penzo” il nuovo Venezia di Giovanni Stroppa debutta nel migliore dei modi, travolgendo 4-0 il Mantova. Protagonista assoluto Issa Doumbia, autore di una doppietta nel primo tempo (15’ e 45’), a cui si aggiungono le due reti di John Yeboah nella ripresa (57’ e 89’). Partita senza storia, con gli arancioneroverdi che archiviano la pratica già prima dell’intervallo e volano ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente della sfida tra Audace Cerignola ed Hellas Verona.

Più complicato, invece, l’esordio del Como di Cesc Fabregas, che al “Sinigaglia” ha dovuto ribaltare lo svantaggio iniziale contro il Sudtirol. Dopo un rigore trasformato da Casiraghi al 14’, i biancoblù hanno faticato per oltre mezz’ora, imbrigliati dall’organizzazione della squadra di Castori. Poi, in quattro minuti, il match ha cambiato volto: doppietta di uno scatenato Douvikas e tris firmato da Da Cunha per il 3-1 finale.

Nella ripresa debutto per Álvaro Morata, accolto dall’entusiasmo del pubblico lariano, con Fabregas che ha dato spazio anche ai nuovi innesti Addai e Jesus Rodriguez. Tanta qualità e gestione matura del vantaggio hanno permesso al Como di chiudere senza affanni e guadagnarsi la sfida dei sedicesimi contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Un avvio di stagione che conferma ambizioni e potenziale: il Venezia parte a razzo, il Como mostra carattere e profondità di rosa. La Coppa Italia, intanto, ha già i suoi primi verdetti.