Cremonese-Palermo, Osti: «Inzaghi ha riportato entusiasmo. Serve ancora un portiere per completare la rosa»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset poco prima del match contro la Cremonese.

Sul nuovo allenatore Filippo Inzaghi, Osti ha sottolineato l’impatto positivo avuto in città e nello spogliatoio:

«Inzaghi? Ha dimostrato di essere un allenatore vincente in categoria, quindi speriamo che possa portare il suo entusiasmo e il suo modo di fare calcio anche a Palermo. Quest’anno avevamo bisogno di ritrovare entusiasmo e vigore, e lui sotto questo aspetto è riuscito fino adesso a raggiungere un grande obiettivo: i tifosi sono tornati a sostenerci. Adesso tocca a noi mantenerli dalla nostra parte facendo risultati».

Sul mercato, il dirigente rosanero ha spiegato quali sono le priorità in vista delle ultime settimane di trattative:

«Ci sono ancora due settimane di mercato, quindi cercheremo di rifinire la rosa. Qualcosa ci manca, innanzitutto un portiere, proprio a livello numerico, e cercheremo di colmare le lacune, ovviamente sperando di creare una squadra competitiva».

Infine, alla domanda di Serse Cosmi sulla pressione di una piazza esigente come Palermo, Osti ha risposto con chiarezza: «Chi fa questo lavoro deve mettere in preventivo che la pressione ci sia. In alcune piazze c’è di più, in altre di meno, ma nel calcio esiste sempre. Io mi auguro che questa pressione si trasformi in energia positiva per la nostra squadra».