Cremonese-Palermo, Peda: «Pronti a partire, coppa e campionato sono entrambi importanti»

Agosto 16, 2025

 

Il difensore del Palermo, Patryk Peda, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese.

Il giocatore rosanero ha sottolineato l’importanza di affrontare con la stessa mentalità ogni competizione:
«Siamo pronti per iniziare, non c’è differenza tra campionato e Coppa Italia, sono entrambi importanti. Sarà una bella gara».

Peda ha poi speso parole di elogio per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi:
«Il mister è carico, ci stima tantissimo. Io sono molto contento, è un grande allenatore».

