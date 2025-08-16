Bardi para e fa esplodere i rosa: Palermo avanti in Coppa Italia

Sofferenza ed emozioni allo “Zini”, dove il Palermo di Filippo Inzaghi conquista il pass per il prossimo turno di Coppa Italia superando la Cremonese soltanto ai calci di rigore. Decisiva la parata di Bardi sull’ultimo tiro di Johnsen, che ha consegnato la qualificazione ai rosanero col punteggio di 4-5 dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari.

La partita è stata equilibrata sin dalle prime battute: poche occasioni degne di nota nel primo tempo, con Zerbin e Gyasi vicini al gol ma fermati dai portieri. Al 43’ il Palermo perde Peda per infortunio, mentre nel finale della frazione un componente della panchina di Inzaghi viene espulso.

Nella ripresa i ritmi si alzano. Le Douaron e Corona hanno l’occasione per sbloccare il match, ma Audero risponde presente. Dall’altra parte Vandeputte e Vazquez spingono la Cremonese senza però trovare la via della rete. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro Zanotti manda tutti ai calci di rigore.

Dal dischetto segna subito Brunori, seguito da Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni. Per la Cremonese a segno Bondo, Vazquez, Mussolini e Terracciano, ma l’errore decisivo arriva dal tiro di Johnsen parato da Bardi.

I rosanero passano così il turno dopo una battaglia lunga 120 minuti più la lotteria dei penalty, con i tifosi che possono festeggiare una qualificazione ottenuta con grinta e carattere. Il prossimo avversario dei rosanero si deciderà lunedì nella sfida tra Udinese e Carrarese.

SECONDO TEMPO

IL PALERMO VINCE 4-5 E VA AL PROSSIMO TURNO.

10° Rigore – BARDIII LA PARA A JOHNSEN!!

9° Rigore – PALERMO, Ceccaroni segna!

8° Rigore – CREMONESE, Terracciano segna!

7° Rigore – PALERMO, Augello segna!

6° Rigore – CREMONESE, Mussolini segna!

5° Rigore – PALERMO, Corona segna!

4° Rigore – CREMONESE, Vazquez segna!

3° Rigore – PALERMO Palumbo segna!

2° Rigore – Cremonese Bondo segna!

1° Rigore – PALERMO Brunori segna!

90′ + 5′ TRIPLICE FISCHIO. SI VA AI RIGORI.

90′ – assegnati 5′ di recupero.

86′ – La Cremonese conquista un calcio d’angolo: sugli sviluppi i padroni di casa reclamano un fallo di mano, tutto regolare secondo Zanotti.

80′ – Un giro di lancetta dopo è Brunori a calciare in porta, ma anche in questo caso l’arbitro ferma tutto: era fuorigioco.

79′ – Brivido rosanero: Corona in mezzo all’area da solo riceva e calcia di prima, Audero la respinge. Gioco fermato per un fallo.

75′ – Calcio d’angolo per la Cremonese: Vandeputte dalla bandierina mette in mezzo, Bardi la rimette in angolo.

73′ – Inzaghi effettua gli ultimi due cambi: Blin e Corona prendono il posto si Ranocchia e Le Douaron.

72′ – Altro cambio per Nicola: dentro Mussolini, fuori Zerbin.

65′ – Doppio cambio per Inzaghi: Pohjanpalo e Gyasi lasciano il posto a Brunori e Palumbo.

63′ – Occasione rosanero: palla a Le Douaron in area, tiro murato da Bianchetti che colpisce pure con la mano. Nessun intervento del direttore di gara.

59′ – Primi cambi per la Cremonese: Grassi, De Luca Bonazzoli lasciano il posto a Okereke, Bondo e Vazquez.

57′ – Bani pasticcia in difesa e regala palla a Vandeputte che mette in mezzo ma ci pensa Ceccaroni a spazzare. Gioco fermo per offside.

50′ – Palermo in avanti: scambio tra Augello e Gyasi, ma l’esterno controlla male e commette fallo per fermare il contropiede della Cremonese.

47′ – Primo affondo della Cremonese: cross di Pezzella respinto corto da Ceccaroni, Terracciano calcia alto.

46′ – Riprende il match

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Il Palermo si fa avanti e con Gyasi arriva fino in area, il numero 11 calcia di sinistro ma Audero respinge.

45′ – Assegnati 4′ di recupero.

45′ – L’arbitro esce il cartellino rosso ed espelle un componente della panchina di Inzaghi.

43′ – Scontro di gioco per Peda con Pezzella: il numero 29 non ce la fa e viene sostituito da Diakitè.

36′ – Le Douaron recupera in mezzo al campo e dalla lunga distanza calcia, ma la palla termina fuori.

34′ – Cremonese pericolosa: Zerbin aggancia in area e calcia verso la porta, Bardi con una mano riesce a intercettarla. Il gioco nel frattempo era già stato interrotto a causa di un fallo di mano dello stesso numero 7 grigiorosso.

30′ – Padroni di casa ancora in avanti con Vandeputte: il numero 27 vince un contrato con Segre e riesce a crossare in mezzo, Ceccaroni la respinge.

27′ – Calcio di punizione per la Cremonese: alla battuta va Vandeputte che mette in mezzo ma la palla viene allontanata.

22′ – La Cremonese prova a farsi avanti ed entra in area con Zerbin, il calciatore grigiorosso mette in mezzo in cerca di Bonazzoli ma la palla viene intercettata da Bani.

12′ – Ancora poche emozioni: match a ritmo contenuto, il Palermo prova a dire la sua.

6′ – I padroni di casa di fanno avanti: De Luca innesca Pezzella che da posizione decentrata calcia, ma Bardi intercetta.

2′ – Il Palermo prova ad affacciarsi in attacco con Le Douaron. Audero attento.

1′ – Inizia il match allo “Zini”.

IL TABELLINO

CREMONESE: 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin, 9 De Luca, 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 90 Bonazzoli. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke. Allenatore: Nicola.

PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda (Dal 43′ Diakitè), 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Zanotti (Rimini).

AA1: Belsanti (Bari).

AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova).

VAR: Aureliano (Bologna).

AVAR: Prenna (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE: