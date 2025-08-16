Addio a Pippo Baudo

Si è spento a 89 anni Pippo Baudo, volto leggendario della Rai e protagonista assoluto dello spettacolo italiano. Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, ha attraversato oltre mezzo secolo di televisione, diventando un punto di riferimento e conquistando l’appellativo di “Super Pippo”.

Detiene ancora il record di conduzioni al Festival di Sanremo con ben 13 edizioni, che hanno segnato la storia della kermesse musicale e lanciato numerosi artisti destinati a lasciare il segno. La sua carriera è stata costellata di successi, momenti memorabili ma anche polemiche che hanno contribuito a rafforzarne il mito.

Uomo di grande cultura e temperamento, Baudo è stato capace di attraversare rivoluzioni televisive e cambiamenti del Paese senza mai perdere il suo posto nel cuore del pubblico. Con la sua scomparsa, l’Italia saluta uno dei volti più amati e rappresentativi della sua storia televisiva.