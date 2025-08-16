Palermo FC, messaggio di cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo

Il Palermo FC ha voluto ricordare Pippo Baudo con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. La società rosanero ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del grande conduttore televisivo, definendolo «assoluto protagonista della storia televisiva italiana».

Un gesto che testimonia quanto la figura di Baudo abbia segnato in maniera trasversale la cultura e la società italiana, andando oltre i confini dello spettacolo e della televisione.