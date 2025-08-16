Coppa Italia, il Cagliari vince ai rigori: Entella ko all’Unipol Domus

Il Cagliari soffre ma conquista il pass per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia, superando la Virtus Entella soltanto dopo i calci di rigore davanti ai 15.748 spettatori dell’Unipol Domus. Decisivo l’errore di Marconi dagli undici metri e il rigore trasformato da Cavuoti, che regala la qualificazione ai rossoblù di Fabio Pisacane.

La gara si sblocca al 44’, quando Piccoli firma l’1-0 su assist di Adopo. Nella ripresa il Cagliari sfiora il raddoppio con Esposito (72’) e con Semih, che all’83’ centra il palo prima del rigore fallito da Mina. L’errore del difensore pesa doppio, perché poco dopo arriva l’autogol di Deiola che vale l’1-1 e porta la sfida ai supplementari e infine ai rigori.

Dal dischetto la lotteria è ricca di emozioni: errori di Adopo e Karic, risposte di Mina, Folorunsho e Semih, fino al botta e risposta sul 5-5. Marconi colpisce la traversa nell’undicesima esecuzione, mentre Cavuoti non sbaglia e fissa il punteggio finale sul 6-5.

Il Cagliari avanza così al turno successivo, non senza sofferenza, ma con la spinta del suo pubblico e la freddezza dei giovani nel momento decisivo.