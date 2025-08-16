Cremonese-Palermo, Brunori: «Era importante passare il turno, continuiamo così»

Al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal Palermo ai rigori contro la Cremonese, il capitano rosanero Matteo Brunori ha commentato la prestazione ai microfoni di Sportmediaset.

L’attaccante ha sottolineato la solidità della squadra e la capacità di interpretare al meglio le indicazioni di Filippo Inzaghi: «È stata una partita equilibrata, abbiamo interpretato molto bene quello che chiedeva il mister, siamo contenti. Abbiamo trovato qualche difficoltà a sbloccarla, anche se abbiamo avuto qualche occasione, ma siamo contenti perché era importante passare il turno».

Poi un passaggio sugli obiettivi stagionali e il sogno promozione: «Obiettivo Serie A? Sì, ci siamo perché stiamo lavorando bene, sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro. Lo stiamo facendo, bisogna solo continuare così».