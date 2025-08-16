Cremonese-Palermo, Bardi: «Ho trovato un gruppo motivato con grande voglia di lavorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Francesco Bardi è l’eroe del Palermo nella vittoria ai rigori contro la Cremonese in Coppa Italia. Il portiere rosanero, decisivo con una parata dagli undici metri, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sportmediaset.

«Abbiamo passato il turno, l’importante era quello. Da quando sono arrivato, circa una settimana fa, ho trovato un gruppo motivato, con grande voglia di lavorare, e questa è la base principale per il proseguimento del campionato. La nostra forza deve essere questa», ha dichiarato l’estremo difensore rosanero.

