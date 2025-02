Coppa Italia: eurogol di Arnautovic, all’intervallo Inter avanti 1 a 0 sulla Lazio

Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, in campo con il turnover in vista del match Scudetto contro il Napoli, in programma sabato 1 marzo, sono avanti di una rete grazie ad un bellissimo gol di Marko Arnautovic, il quale gela i biancocelesti dopo essere stati propositivi per gran parte della prima frazione di gioco. Infatti, gli uomini di Baroni si sono avvicinati più volte tra le parti del portiere Martinez, protagonista con una bellissima parata sul diagonale di Isaksen. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, però, sugli sviluppi di un corner, l’ex attaccante del Bologna si fa trovare pronto sulla respinta della difesa avversaria e trova il vantaggio con un bellissimo tiro al volo. Alla Lazio serve una reazione per evitare una sconfitta che permetterebbe all’Inter di affrontare il Milan in semifinale.

