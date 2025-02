Dietrofront Cosenza: Alvini verso la conferma

È stato un pomeriggio caldo quello di oggi, martedì 25 febbraio, in casa Cosenza. Infatti, l’allenamento odierno è stato diretto dal preparatore atletico Claudio Giuntoli, in quanto Massimiliano Alvini ha avuto un lungo confronto col direttore sportivo Gennaro Delvecchio. L’esonero dell’ex tecnico dello Spezia sembrava ad un passo, ma come riporta Cosenzachannel.it, durante il colloquio il dirigente rossoblù ha chiesto all’allenatore di lasciarlo solo con la squadra per un confronto da cui è emersa, nuovamente, la vicinanza e l’unità del gruppo nei confronti di Alvini nonostante il momento difficile e la mancanza di risultati. Delvecchio si sarebbe poi confrontato con il presidente Eugenio Guarascio: la società, salvo ripensamenti dell’ultima ora, avrebbe deciso di confermare Alvini sulla panchina nella speranza che sappia tirare fuori la squadra dalla zona retrocessione.

