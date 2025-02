Blatter torna in tribunale: «Sono un uomo onesto e so che sarò scagionato»

Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, comparirà nuovamente davanti a un tribunale per l’udienza d’appello relativa al controverso pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (circa 2,24 milioni di dollari) effettuato all’ex presidente della UEFA, Michel Platini. Come riporta Calcioefinanza.it, il caso nasce da un’indagine della magistratura svizzera avviata nel 2015. Secondo l’accusa, il pagamento a Platini sarebbe stato illecito, ma sia Blatter che l’ex fuoriclasse francese sono stati assolti nel 2022 da un tribunale svizzero di primo grado.

Blatter ha ribadito con fermezza la sua innocenza ai microfoni di Reuters: «La Corte penale federale nel 2022 ha confermato la legittimità del contratto tra me e Platini. Mi aspetto che anche questo. Sono un uomo onesto e so che sarò scagionato».