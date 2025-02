Coppa Italia: l’Inter vince 2 a 0 ed elimina la Lazio. Derby di Milano in semifinale

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Nonostante un ampio turnover in vista del match Scudetto contro il Napoli, in programma sabato 1 marzo, i nerazzurri ottengono il pass per la semifinale in cui affronteranno il Milan. Nulla da fare per biancocelesti, molto propositivi per gran parte della prima frazione di gioco. Infatti, gli uomini di Baroni si sono avvicinati più volte tra le parti del portiere Martinez, protagonista con una bellissima parata sul diagonale di Isaksen, ma la bellissima rete di Arnautovic, il quale calcia a volo dopo un calcio d’angolo respinto dalla difesa avversaria, complica i piani per la formazione ospite. Nella ripresa la Lazio prova a reagire ma Correa è bravo a procurarsi un calcio di rigore che Calhanoglu realizza spiazzando Mandas. Successivamente un tiro di Pedro viene deviato e si stampa sulla traversa, motivo per cui i biancocelesti non riaprono la partita e sono costretti ad arrendersi. Successo importante per gli uomini di Inzaghi che continuano a rimanere in corsa su tre fronti: Scudetto, Coppa Italia e Champions League.

