Comunicato Velez: “In estate il Palermo ha rinunciato a Valentin Gomez dopo le visite mediche”

Nelle ultime ore si è discusso del mancato approdo all’Udinese di Valentin Gomez, difensore del Velez che in estate non superò le visite mediche finalizzate al suo trasferimento al Palermo. Attraverso un lungo comunicato, il club argentino ha fatto chiarezza sulla situazione del giocatore

“Nel marzo 2024, dopo lunghe trattative con il giocatore e i suoi rappresentanti, è stato concordato il rinnovo del contratto fino al 31/12/2026. La firma includeva un significativo miglioramento delle condizioni salariali e un impegno verbale da parte della Commissione Direttiva, su richiesta del calciatore, a trasferirlo nella finestra di metà del 2024.

A Luglio 2024, su richiesta del giocatore, sono stati concordati i termini e le condizioni del suo trasferimento al Palermo, per una cifra totali di 10.000.000 di euro lordi, pagabili a rate fino al 2026. Dopo aver effettuato le visite mediche in Italia, il Palermo ha rinunciato all’operazione.

Nel Gennaio 2025, su richiesta del giocatore, sono iniziate le trattative con il Cruzeiro per il suo trasferimento. Le offerte iniziali fatte dal club brasiliano ammontavano a circa 10.000.000 di dollari lordi, anche se non sono state soddisfacenti per il Vélez in quanto prevedevano pagamenti entro 2 anni ma non garantiti, condizione essenziale per la nostra istituzione considerando la situazione finanziaria di Cruzeiro. Infine, il club brasiliano ha proposto di farsi carico del costo finanziario dell’operazione e di effettuare un pagamento unico di 8,5 milioni lordi, proposta che è stata accettata da Vélez, ma poi ritirata da Cruzeiro, che ha rinunciato alla chiusura dell’operazione.

Frustrato dal mancato trasferimento al Cruzeiro, il giocatore ha manifestato alla società la sua volontà di non continuare nel Club e di cercare una nuova alternativa di trasferimento nella finestra in corso. Analizzate diverse opzioni, il giocatore ha dichiarato di aver trovato chi lo avrebbe assolto per l’esecuzione della clausola di rescissione ai sensi del contratto di lavoro, per un importo netto di 8.500.000 di dollari più il mantenimento da parte del Club del 10% di una futura rivendita e rinunciando, il giocatore, al 5% del pass che gli era stato riconosciuto nel 2022.

Dopo aver esaminato il quadro giuridico per la strutturazione dell’operazione, dopo aver ottenuto a tal fine la consulenza di esperti di diritto dello sport e ritenendo che la proposta implicasse una risoluzione del contratto di lavoro a condizioni paragonabili alla clausola di risoluzione prevista dal contratto di lavoro (EUR 10 000 000 netti), il 24 gennaio il Club e il calciatore hanno concluso una serie di accordi in base ai quali il Vélez ha dato il proprio consenso affinché il calciatore potesse rescindere il contratto di lavoro alle condizioni sopra descritte. Ciò significava che, una volta ricevuto il pagamento promesso, Valentín Gómez era libero di agire e poteva quindi stipulare un nuovo contratto di lavoro con chiunque avesse deciso.

Sottolineiamo che la società Vélez non ha mai firmato o concordato alcun documento con un altro club, con un gruppo di investitori, fondi privati o simili di qualsiasi tipo. Gli unici documenti firmati erano tra il Vélez e il giocatore, e l’unico obbligato al pagamento era il giocatore. Inoltre, la condizione di validità degli accordi era che i pagamenti ai conti della società fossero effettuati da un conto di proprietà del calciatore.

Il termine ultimo per il pagamento è stato fissato al 28/01/25, in caso contrario gli accordi sarebbero decaduti. Poiché non è stato effettuato in quella data, il limite è stato esteso, espresso il desiderio del giocatore e del suo ambiente, sotto la promessa che i fondi sarebbero stati raccolti in breve tempo e che i pagamenti sarebbero stati effettuati. Durante questo periodo, il Club ha intrattenuto contatti e iniziative con il Gruppo Gillett, su richiesta del giocatore, per garantire che l’operazione potesse essere realizzata e che gli impegni assunti fossero rispettati.

A seguito di successive proroghe senza aver ricevuto il pagamento, e considerando l’intenzione del calciatore di essere iscritto in Italia come free agent, per cui aveva tempo fino al 23/02/25 alle 23.59 italiane, il 24/02/25 il Club ha cessato e concluso l’operazione. Al giocatore è stato detto di tornare nel paese per mettersi agli ordini del corpo tecnico della prima squadra in base al contratto di lavoro in vigore.

La società Vélez non ha mai autorizzato il suo viaggio in Italia, la sua visita medica in un’altra istituzione o l’allenamento in un club. Tutte queste circostanze sono state tollerate nella volontà di poter concretizzare il trasferimento a vantaggio del Club, che era stato espressamente richiesto dal giocatore.

La società Vélez attende il ritorno del giocatore il prossimo Lunedi 3 marzo per unirsi alla prima squadra, così come il suo massimo impegno con l’Istituzione, dove è un referente, emerso dai nostri inferiori e co-capitano della squadra campione”

