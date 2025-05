Coppa Italia 2025-26, il Palermo nel tabellone dei 32esimi: sfida a Spezia o Cremonese

Conclusa la stagione sportiva, per il Palermo è già tempo di proiettarsi verso i primi impegni ufficiali della prossima annata. Tra questi c’è la Coppa Italia 2025-26, che scatterà in agosto con i 32esimi di finale. Il club rosanero è stato inserito nel tabellone della competizione nazionale e affronterà una tra Spezia o Cremonese, in base all’esito della finale playoff di Serie B.

Il torneo, come da formato, vedrà al via le squadre classificate tra il 9° e il 17° posto della Serie A 2024-25, le tre retrocesse dalla massima serie e tutte le formazioni della Serie B 2025-26, escluse le neopromosse dalla Serie C.

Un primo test subito significativo per valutare ambizioni e forza della rosa in costruzione, in attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore e completato l’organico.

Il tabellone dei 32esimi di finale

Ecco gli accoppiamenti previsti nella prima fase a eliminazione diretta:

Milan – Bari

Como – Sudtirol

Torino – Modena

Udinese – Carrarese

Genoa – Entella / da determinare

Verona – Padova / da determinare

Cagliari – Avellino / da determinare

Parma – da determinare / Rimini

Lecce – Juve Stabia

Sassuolo – Catanzaro

Pisa – Cesena

Spezia / Cremonese – Palermo

Empoli – Reggiana

Venezia – Mantova

Monza – Brescia / Frosinone

Spezia / Cremonese – Frosinone / Salernitana / Sampdoria

Ottavi con le big del campionato

Chi supererà i 32esimi e successivamente i sedicesimi, affronterà negli ottavi le otto formazioni classificate ai vertici della Serie A 2024-25: si tratta di Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina. Queste entreranno in gioco nel 2026 e disputeranno il primo turno in casa.