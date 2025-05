Serie B, paracadute confermato: ecco quanto incasseranno i club retrocessi

Con la conclusione della stagione 2024/25, arriva anche il momento dei contributi economici destinati ai club retrocessi dalla Serie A alla Serie B. Come da regolamento, il sistema del paracadute serve ad ammortizzare l’impatto economico della discesa di categoria, in particolare per quanto riguarda i mancati introiti derivanti dai diritti televisivi.

Il fondo complessivo messo a disposizione è pari a 60 milioni di euro e viene suddiviso tra le tre società retrocesse, in base al numero di stagioni disputate in Serie A negli ultimi quattro anni.

Le tre retrocesse e le rispettive quote:

Monza → Fascia C (ha disputato almeno 3 delle ultime 4 stagioni in A)

→ Incasso: 25 milioni di euro

Empoli → Fascia C (ha disputato almeno 3 delle ultime 4 stagioni in A)

→ Incasso: 25 milioni di euro

Venezia → Fascia A (retrocessa dopo una sola stagione in A)

→ Incasso: 10 milioni di euro

Ripartizione integrale del fondo

Poiché le tre retrocesse appartengono a fasce diverse e l’ammontare totale previsto (25+25+10) coincide esattamente con il plafond da 60 milioni, i club riceveranno per intero quanto stabilito dal regolamento senza tagli o ripartizioni proporzionali.

Il sistema a fasce in sintesi

Fascia A → squadre retrocesse dopo una sola stagione in A → 10 milioni

Fascia B → squadre retrocesse dopo 2 delle ultime 3 stagioni → 15 milioni

Fascia C → squadre retrocesse dopo 3 delle ultime 4 stagioni → 25 milioni