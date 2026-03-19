Conference League: l’AZ cala il poker allo Sparta Praga, pari tra Strasburgo e Rjieka. I risultati finali

Si concludono i match della serata di Conference League, valevoli per gli ottavi di finale della competizione. Vittoria schiacciante dell’AZ Alkmaar, che si impone sul risultato di 4-0 in casa dello Sparta Praga e accede ai quarti di finale: per gli ospiti a segno Jensen, Parrot, Mijnans e Daal. Successo in trasferta anche per il Lech, che batte 2-1 lo Shakhtar: risultato che, però, non basta ai polacchi per accedere al turno successivo. Mentre, non vanno oltre l’1-1 Strasburgo e Rijeka, con i francesi che centrano la qualificazione. Di seguito i risultati finali:

Shakhtar-Lech 1-2 (13′; 45+7′ Ishak; 67′ Moutinho (A) )





Sparta Praga-Alkmaar 0-4 (8′ Jensen; 58′ Parrott; 62′ Mijnans; 73′ Deal)

Strasburgo-Rijeka 1-1 ( 21′ Fruk; 71′ Barco)

Vallecano-Samsunspor 0-1 (65′ Ndiaye)