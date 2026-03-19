Europa League: il Bologna batte ai supplementari la Roma e raggiunge i quarti di finale. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Si concludono i match degli ottavi di finale di Europa League, in una serata ricca di gol ed emozioni. Raggiunge i quarti di finale il Bolgona, che batte 4-3 la Roma: decisiva la rete nei tempi supplementari firmata da Cambiaghi.

Parte meglio la formazione ospite, che al 22′ sblocca il risultato con la rete di Rowe, che sfrutta l’assist di Castro depositando la sfera sotto l’incrocio dei palli. Al 32′ pareggiano i conti i giallorossi, con il gol di Ndicka sugli sviluppi di corner. Nel finale di tempo la formazione di mister Italiano passa nuovamente vantaggio con il rigore grazie al rigore trasformato da Bernardeschi


Ad inizio ripresa i rossoblù vanno di nuovo a segno: Castro sfrutta un errore della difesa avversaria e firma il gol del momentaneo 3-1. La formazione di Gianpiero Gasperini reagisce, e al 69′ accorcia le distanze con Malen che non sbaglia dagli undici metri.

Quando le sorti del match sembravano già scritte, arriva il pareggio dei padroni di casa: al 80′, Pellegrini sfrutta l’assist di Robinio Vaz e insacca all’angolino di sinistra alle spalle di Federico Ravaglia, mandando l’incontro ai tempi supplementari.

Al 111′ a trovare il gol della qualificazione è il Bologna: Cambiaghi controlla l’ottimo passaggio rasoterra di Dallinga, e con una conclusione di destro batte Svilar e regala i quarti di finale ai rossoblù.

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