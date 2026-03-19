Infantino sul no dell’Iran di giocare in Messico: «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici»

A margine del consiglio FIFA tenutosi oggi a Zurigo, il presidente Gianni Infantino è intervenuto lanciando un appello alla pace, ribadendo il ruolo chiave del calcio nel riunire le persone in tempi di continuo tumulto geopolitico.

«La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici – ha dichiarato – ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, poiché i nostri pensieri vanno a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso».





Infantino ha poi aggiunto: «La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo FIFA si svolga come previsto».

Uno sguardo inoltre ai risultati che sta raggiungendo la FIFA: «Stiamo adempiendo alla nostra missione di migliorare e promuovere il gioco a livello globale reinvestendo risorse senza precedenti nel calcio. Non si tratta solo di numeri, ma di risultati concreti, come maggiori opportunità di competere ai massimi livelli per giocatori, giocatrici e giovani, nonché migliori infrastrutture e un maggiore accesso alla tecnologia in tutte le nostre Federazioni affiliate alla FIFA».

Infine, il presidente confessa: «Ciò non sarebbe stato possibile senza la Coppa del Mondo FIFA, che rimane la nostra principale fonte di reddito. Una Coppa del Mondo FIFA di successo significa più bambini che giocano a calcio e beneficiano del suo potere educativo, più campi e più sviluppo delle capacità in tutto il mondo»