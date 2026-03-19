Infantino sul no dell’Iran di giocare in Messico: «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
infantino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Infantino/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

A margine del consiglio FIFA tenutosi oggi a Zurigo, il presidente Gianni Infantino è intervenuto lanciando un appello alla pace, ribadendo il ruolo chiave del calcio nel riunire le persone in tempi di continuo tumulto geopolitico.

«La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici – ha dichiarato – ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, poiché i nostri pensieri vanno a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso».


Infantino ha poi aggiunto: «La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo FIFA si svolga come previsto».

Uno sguardo inoltre ai risultati che sta raggiungendo la FIFA: «Stiamo adempiendo alla nostra missione di migliorare e promuovere il gioco a livello globale reinvestendo risorse senza precedenti nel calcio. Non si tratta solo di numeri, ma di risultati concreti, come maggiori opportunità di competere ai massimi livelli per giocatori, giocatrici e giovani, nonché migliori infrastrutture e un maggiore accesso alla tecnologia in tutte le nostre Federazioni affiliate alla FIFA».

Infine, il presidente confessa: «Ciò non sarebbe stato possibile senza la Coppa del Mondo FIFA, che rimane la nostra principale fonte di reddito. Una Coppa del Mondo FIFA di successo significa più bambini che giocano a calcio e beneficiano del suo potere educativo, più campi e più sviluppo delle capacità in tutto il mondo»

 

Altre notizie

Screenshot 2026-03-18 131826

Coppa d’Africa al Marocco, il Senegal esplode: «Decisione assurda, vogliono la guerra»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 081944

Gazzetta dello Sport: “Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Messi

Salta la Finalissima tra Argentina e Spagna: niente sfida tra i campioni di Europa e Sudamerica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-14 082720

Gazzetta dello Sport: “Iran, Mondiale sul filo. Vuole andare in Usa ma se rimane fuori entra un’asiatica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
ITALYPOST_20260310200724329_ea116ebc89d90884363d349ecd093ead-1773169667311.jpg--il_dietrofront_di_trump___disposto_a_parlare_con_l_iran__ma_non_mi_sembra_necessario_

Mondiali 2026, Trump frena sull’Iran: «Benvenuti, ma non è appropriato che partecipino»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
69b15e52d1b3b

Mondiali, il ministro dello sport iraniano: «Non parteciperemo alla competizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Mondiali 2026, l’Iran si chiama fuori: «Non parteciperemo al torneo negli Stati Uniti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
55165b59d6

Corriere dello Sport: “Iran, Paralimpiadi e Mondiale a rischio: lo spettro dell’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
L'Argentina in trionfo ai Mondiali 2022 in Qatar

Tensioni in Medio Oriente, in Qatar sospese le competizioni: rischia di saltare la finalissima

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 080703

Il Mondiale nel caos. L’Iran va verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-01 081154

Gazzetta dello Sport: “Var, tempo effettivo e rivoluzione rimesse: Collina cambia il calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-02-28 082756

Gazzetta dello Sport: “Dal Mondiale si cambia. Calcio e Var, le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

infantino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Infantino sul no dell’Iran di giocare in Messico: «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 215446

Conference League: AZ avanti 1-0 sullo Sparta Praga, pari senza reti tra Vallecano e Samsunspor dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
654496011_18576546580001760_7406480996860124725_n

Europa League: All’Olimpico Bologna avanti 2-1 sulla Roma dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Calcio-Ac-Monza-Mauro-Baldissoni--1024x682

Monza, Baldissoni: «Dobbiamo tornare in Serie A il prima possibile e restarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, lavoro a Torretta verso Padova: differenziato per chi ha giocato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026