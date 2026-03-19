Conference League: AZ avanti 1-0 sullo Sparta Praga, pari senza reti tra Vallecano e Samsunspor dopo i primi 45. I risultati parziali

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Si concludono i primi tempi dei match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Va al riposo in vantaggio per 1-0 l’AZ Alkmaar, impegnata nella trasferta in casa dello Sparta Praga: decide al momento l’incontro la rete all’8′ di Jensen. Termina la prima frazione di gioco in vantaggio anche il Rijeka, avanti 1-0 a Strasburgo grazie al gol al 21′ di Fruk. Mentre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0 Vallecano e Samsunspor. Di seguito i risultati parziali:

Shakhtar-Lech 0-2 (13′ Ishak)


Sparta Praga-Alkmaar 0-1

Strasburgo-Rijeka 0-1

Vallecano-Samsunspor 0-0

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