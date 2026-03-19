Europa League: All’Olimpico Bologna avanti 2-1 sulla Roma dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio della partita d’andata, all’Olimpico va al riposo in vantaggio per 2-1 il Bologna sulla Roma. Parte meglio la formazione ospite, che al 22′ sblocca il risultato con la rete di Rowe. Al 32′ pareggiano i conti i giallorossi, con il gol di Ndicka sugli sviluppi di corner. Nel finale di tempo la formazione di mister Italiano passa nuovamente vantaggio con il rigore grazie al rigore trasformato da Bernardeschi. Avanti 1-0 il Porto nella gara casalinga contro lo Stoccarda: per i portoghesi decide al momento l’incontro la rete al 21′ di William Gomes. Mentre, prima frazione di gioco senza reti tra Aston Villa e Lilla. Di seguito i risultati parziali:
Aston Villa-Lilla 0-0
Betis-Panathinaikos 1-0
Porto-Stoccarda 1-0
Roma-Bologna 1-1