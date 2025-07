Como, tragedia sfiorata per il calciatore

Incidente senza conseguenze questa mattina a Como, in via per San Fermo. Intorno alle 7.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un impatto tra una Bentley e un autobus di linea.

Alla guida dell’auto c’era il centrocampista del Como Maxence Caqueret, 25 anni. Secondo quanto riportato da La Provincia, fortunatamente non si sono registrati feriti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente.