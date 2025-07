Addio a Paolo Antonioli, storico capitano del Frosinone: si è spento a 47 anni

Una notizia dolorosa ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio e, in particolare, i tifosi del Frosinone: è morto a 47 anni Paolo Antonioli, ex difensore e storico capitano giallazzurro. L’ex calciatore si è spento dopo aver lottato contro una malattia che, nonostante il suo spirito combattivo, lo ha portato via all’affetto dei suoi cari.

Nato a Mantova, Antonioli ha lasciato un segno indelebile nella storia del Frosinone Calcio, con cui ha conquistato la storica promozione dalla Serie C alla Serie B nella stagione 2005-2006. Con i ciociari ha disputato anche 30 partite in cadetteria, affrontando campioni del calibro di Del Piero e Nedved. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Padova e Spezia, tra le altre.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la moglie Elena Vezzù, speaker radiofonica nota con il nome d’arte Lady Helen, che sui social ha scritto: «Ho sperato fino all’ultimo. Ha combattuto come solo lui sapeva fare. Ma oggi, purtroppo, la mia vita, il mio amore Paolo Antonioli ci ha lasciati. Vi chiedo di rispettare il nostro dolore, vi farò sapere quando sarà possibile dargli l’ultimo saluto».

Innumerevoli i messaggi di cordoglio comparsi in rete nelle ultime ore da parte di amici, ex compagni e tifosi, a testimonianza del profondo legame che Antonioli aveva con il calcio e con la piazza di Frosinone.