Lanzafame: «Il Palermo è tra le principali pretendenti alla Serie A»

Davide Lanzafame, ex attaccante con un passato tra Serie A e massima divisione ungherese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di news.superscommesse.it, toccando vari temi di attualità calcistica. Tra questi, anche il progetto del Palermo in vista del campionato di Serie B 2025/26.

L’ex attaccante, oggi allenatore, ha espresso parole chiare sull’ambizione del club rosanero: «Per quanto riguarda il Palermo, sia per la scelta di puntare su Pippo Inzaghi per la panchina sia per gli investimenti fatti finora sul mercato, è sicuramente tra le pretendenti principali per la promozione diretta in Serie A».

Un giudizio netto che conferma il valore della rosa allestita finora dal club rosanero e la fiducia riposta in Inzaghi, chiamato a riportare il Palermo nel massimo campionato italiano.