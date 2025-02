ChatGPT e DeepSeek mettono a confronto le loro liste dei migliori calciatori della storia

Discutere su chi siano stati i migliori calciatori di tutti i tempi è, senza dubbio, una delle conversazioni infinite e più appassionanti. I confronti tra epoche, stili e contesti fanno sì che ogni tifoso abbia la propria classifica personale: Maradona o Pelé? Messi ha già superato tutti i record? Dove si colloca Cristiano Ronaldo in questa equazione storico – statistica?

Fino ad ora, queste domande erano motivo di interminabili dibattiti nei bar, negli stadi e sui social network, mentre oggi, l’intelligenza artificiale ha deciso di entrare nella discussione con il proprio verdetto. Così come nel blackjack gli algoritmi hanno imparato a prendere decisioni ottimali, anche nel calcio le nuove tecnologie digitali hanno fatto lo stesso, analizzando statistiche, trofei e impatto storico di club e calciatori. Modelli come ChatGPT e DeepSeek hanno elaborato la loro formazione ideale basandosi esclusivamente sui dati statistici in relazione al periodo preso in considerazione.

Il risultato, come prevedibile, ha suscitato controversie, perché alcuni nomi sono indiscutibili, mentre altri, considerati imprescindibili da molti, sono stati esclusi. Ciò che sembrava una semplice lista basata su dati si è trasformato in un ulteriore stimolo per l’eterno dibattito calcistico.

Due formazioni, lo stesso intento e alcune differenze

Entrambi i modelli hanno optato per differenti schemi tattici, seppur con alcune sfumature diverse. ChatGPT ha scelto un 4-3-3, mentre DeepSeek ha preferito un 3-4-3, segnalando una diversa interpretazione dell’equilibrio tra difesa e attacco.

In porta non c’è stata discussione: Lev Yashin è stata la scelta unanime. Non è una sorpresa, dato che rimane l’unico portiere nella storia ad aver vinto il Pallone d’Oro.

In difesa, le somiglianze sono state quasi totali, con nomi che sembrano inamovibili in qualsiasi undici storico. Franz Beckenbauer e Paolo Maldini sono stati selezionati da entrambi i modelli, il che ha senso considerando che il primo ha rivoluzionato il ruolo del libero e il secondo è stato l’emblema di eleganza e sicurezza nella difesa del Milan.

Tuttavia, qui sono emerse le prime differenze. Roberto Carlos è stato incluso da ChatGPT, ma non da DeepSeek, che ha invece preferito rafforzare il centrocampo con un altro regista.

Centrocampo di geni e un attacco da sogno

Se la difesa ha già generato dibattiti, il centrocampo e l’attacco hanno alimentato ancora di più la polemica. Diego Maradona, Zinedine Zidane e Lionel Messi sono stati selezionati da entrambe le intelligenze artificiali, sebbene in posizioni diverse. ChatGPT ha posizionato Messi più avanzato, mentre DeepSeek lo ha collocato a centrocampo.

A questo si aggiunge la scelta di Johan Cruyff da parte di DeepSeek, una decisione tutt’altro che sorprendente considerando la sua influenza sul calcio moderno.

In attacco, le coincidenze erano inevitabili. Pelé e Cristiano Ronaldo sono stati inclusi in entrambe le formazioni. La differenza principale è stata nella terza pedina del tridente offensivo: mentre DeepSeek ha puntato su Ronaldo Il Fenomeno, ChatGPT ha schierato Messi come esterno, lasciando a Pelé il ruolo di attaccante centrale.

Le assenze che non sono passate inosservate

Ogni volta che si compila una lista di questo tipo, è inevitabile che alcuni nomi restino fuori, in questo caso, alcune esclusioni sono state particolarmente sorprendenti. Alfredo Di Stéfano, Michel Platini e Marco van Basten non sono stati inclusi, una decisione che molti considerano un errore imperdonabile.

Perché è successo? È possibile che l’intelligenza artificiale abbia dato priorità a giocatori più recenti o che si sono distinti in competizioni di maggiore risonanza mediatica. Tuttavia, figure come Di Stéfano, che ha segnato l’epoca d’oro del Real Madrid come potenza mondiale, vincendo 6 Coppe dei Campioni, difficilmente possono essere escluse senza sollevare dubbi.

Anche l’assenza di altri grandi nomi come Xavi Hernández, Andrés Iniesta o George Best fa riflettere: gli algoritmi hanno realmente considerato l’impatto culturale e stilistico di alcuni giocatori, oltre ai semplici dati statistici?

L’IA dà il suo verdetto, ma il dibattito resta aperto

L’esperimento di ChatGPT e DeepSeek ha sollevato una questione interessante: può l’intelligenza artificiale determinare qualcosa di così soggettivo come la miglior squadra della storia? I dati possono aiutare a misurare il rendimento, l’impatto e la longevità, ma il calcio non è solo numeri: è fatto di emozione, nostalgia e passione.

La verità è che nessun algoritmo potrà mai sostituire il legame emotivo che ogni tifoso ha con i propri idoli. Per un sostenitore del Napoli, Maradona sarà sempre insuperabile, per i brasiliani, Pelé resterà il re del calcio, per le nuove generazioni, Messi e Cristiano Ronaldo hanno definito un’era.