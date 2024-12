Al Milan non ci andare: Paolo Maldini fa saltare la firma all’ultimo minuto? Contatti diretti con il procuratore

Salta il trasferimento al Milan, dietro questa decisione c’è Paolo Maldini? Contatti diretti con il procuratore

Quello che sta attraversando il Milan non è affatto un buon momento. Non lo scopriamo di certo oggi visto che gli ultimi risultati parlano forte e chiaro. Il pareggio, casalingo, contro il Genoa (in occasione dei 125 anni di storia del club) ne sono stati la dimostrazione.

Una bordata di fischi per la squadra, allenatore e dirigenza. Segno del fatto che più di qualcosa si è rotto nell’ambiente. Occorre trovare una soluzione, questo è certo, altrimenti la situazione andrà sempre di più a peggiorare.

A gennaio, molto probabilmente, arriveranno dei rinforzi. Prima, però, bisogna capire se Paulo Fonseca continuerà ad essere il condottiero della squadra. Le sue ultime dichiarazioni (a dire il vero sfuriate) non lasciano presagire a nulla di buono in merito al suo futuro.

Nel frattempo, però, nell’ambiente Milan spicca nuovamente il nome di Paolo Maldini. La leggenda rossonera, dopo aver rifiutato l’invito per l’anniversario del club, sarebbe l’uomo che ha fatto saltare un importante trasferimento. Anzi, un importante ritorno.

Milan, Maldini decide per il “no”: niente ritorno per il big

In queste ultime settimane, da via Aldo Rossi, si sono intensificate (sempre di più) le voci in merito ad un possibile ritorno in rossonero di Sandro Tonali. A quanto pare non ci sarà nessun ritorno del centrocampista, per un motivo ben preciso. Anzi, più di uno. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una rivelazione a dir poco spiazzante.

A rivelarlo ci ha pensato il giornalista e noto tifoso rossonero Franco Ordine. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di un articolo pubblicato su “Il Giornale”, tanto da fare un punto della situazione su questa vicenda e sul mancato ritorno del calciatore al Milan. Il calciatore non si sarebbe ambientato in Inghilterra. A rendere più difficile l’affare il suo agente, Beppe Riso.

Maldini “blocca” il suo ritorno al Milan, il legame con l’agente del big è potente

“L’ostacolo maggiore è rappresentato dal suo procuratore molto vicino a Paolo Maldini“. Questo è quello che riporta, nel suo articolo, il noto giornalista. Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. I tifosi, nonostante l’addio del calciatore nell’estate dello scorso anno, non lo hanno mai dimenticato e continuano a portarlo nel cuore.

Un suo ritorno sarebbe un sogno per i supporters che, nel frattempo, vogliono avere delle risposte e certezze da parte della società. La stessa che è obbligata a dare delle risposte concrete e tempestive. Anche perché il rischio che la stagione possa andare, sempre di più, a compromettersi è molto alto. Un ritorno di Tonali sarebbe una mossa simbolica. Una speranza per l’ambiente rossonero.