Conte e Inzaghi si parlano sotto Natale: se ce li scambiamo, siamo tutti contenti | Un centrocampista per un attaccante

Mercato Serie A, clamoroso scambio tra Napoli ed Inter: Conte ed Inzaghi ne starebbero parlando, che regalo di Natale!

Il giorno di Natale si sta per avvicinare sempre di più. I regali non se li scambiano solamente le persone comuni, ma a quanto pare anche i club di Serie A. Tra le protagoniste indiscusse le regine del campionato: il Napoli e l’Inter.

Anche in questa prima parte della stagione i due rispettivi allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, stanno compiendo un ottimo lavoro con i loro team. Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e vincere qualcosa di importante.

Per il momento, però, è ancora troppo presto visto che il campionato è lungo ed il calendario è fitto di impegni. Anche se, allo stesso tempo, qualche parolina potrebbe essere scambiata in vista dell’imminente apertura del calciomercato invernale di gennaio.

Una ipotesi di scambio, tra le due squadre, assolutamente da non sottovalutare. Un centrocampista in cambio di un attaccante e viceversa. Una soluzione che, allo stesso tempo, potrebbe far sorridere i due allenatori ed anche i loro rispettivi tifosi.

Serie A, ipotesi scambio tra Napoli ed Inter: soluzione tutt’altro che impossibile

Secondo quanto riportato dal sito “Calciomercato.it” pare che Napoli ed Inter potrebbero essere le prossime protagoniste, a gennaio, in ottica mercato. In uno scambio che potrebbe portare Davide Frattesi in azzurro e Giacomo Raspadori in nerazzurro. Non si tratterebbe affatto della prima volta che l’ex Sassuolo venga accostato ai campani (già in estate ci sarebbe stato un tentativo). Così come non lo è il fatto che i campioni d’Italia siano alla ricerca di un centravanti vista l’imminente partenza di Marko Arnautovic (e forse anche di Joaquin Correa).

Frattesi, nonostante il suo ottimo rendimento (centrocampista con il vizio del gol) non riesce ad imporsi nell’11 titolare di Inzaghi che, però, lo inserisce sempre nella ripresa. Un vero e proprio paradosso quello che vive il classe ’99: titolare indiscusso nella Nazionale di Spalletti e riserva (di lusso) nell’Inter. Al Napoli troverebbe il giusto equilibrio e, soprattutto, la titolarità. Discorso diverso, invece, per un altro ex neroverde che fatica ad entrare negli schemi di gioco di Conte: il tecnico non lo considera affatto una prima scelta ed è pronto a mandarlo via.

Napoli-Inter, clamoroso scambio di mercato: può accadere a gennaio

Napoli ed Inter, quindi, potrebbero venirsi seriamente incontro e soddisfare le proprie esigenze. Soprattutto tattiche di entrambi gli allenatori. L’attaccante, con la sua capacità di inserimento ed imprevedibilità, potrebbe fare seriamente al caso del manager piacentino. In questo caso avrebbe la possibilità di avere più spazio (anche se i titolari rimarranno Martinez e Thuram).

Il centrocampista, invece, con la sua corsa, dinamismo ed inserimento da attaccante puro potrebbe sposarsi alla perfezione negli schemi tattici di Conte. Una operazione che, se dovesse seriamente andare in porto, potrebbe soddisfare anche i tifosi. Per il momento si tratta solo di Fantamercato. Anche se non è da escludere che possa davvero accadere. Magari proprio a gennaio…