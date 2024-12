Vieni da noi, ti facciamo tornare in Nazionale: Pafundi titolare in Serie A da gennaio | Prestito con diritto di riscatto

Simone Pafundi ritorna in Italia, a gennaio titolare in Serie A: obiettivo indossare nuovamente la maglia della Nazionale

La sua convocazione, con tanto di esordio, in Nazionale aveva fatto molto discutere. Soprattutto perché non era mai sceso in campo con il club che ne deteneva il cartellino, in questo caso l’Udinese. Roberto Mancini aveva creduto in Simone Pafundi. Probabilmente è stato anche l’unico.

Tanto da concedergli gli ultimi minuti nel match amichevole vinto, in quel di Tirana, contro l’Albania. A dire il vero, però, il classe 2006 non ha mantenuto alte le aspettative. Con i bianconeri 11 spezzoni di partite, ma senza mai lasciare il segno.

Poi il prestito in Svizzera, al Losanna-Sport. Anche qui, però, il rendimento non è dei migliori: 1 gol e 2 assist in 20 incontri. Decisamente troppo pochi per conquistare la riconferma. Tanto è vero che, proprio nelle ultime ore, il club elvetico lo ha rispedito al mittente.

Simone Pafundi, infatti, è ritornato all’Udinese visto che il Losanna-Sport ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nei suoi confronti. Il giovane trequartista, però, non disferà i bagagli visto che una nuova avventura in Serie A sta per arrivare.

Pafundi ritorna in Serie A, nuova occasione per il talento: giocherà titolare

Un anno vissuto in Svizzera lo avrà sicuramente fatto maturare calcisticamente. Dopo aver messo molti minuti nelle gambe adesso Simone Pafundi è pronto a lasciare il segno. Definitivamente. Almeno questo è quello che si augura. Non rimarrà molto tempo a disposizione del tecnico Kosta Runjaic. Molto probabile che i bianconeri decidano di mandarlo in prestito altrove.

La soluzione più probabile è quella che lo porterebbe all’Empoli. Soprattutto nel caso in cui i toscani dovessero cedere Jacopo Fazzini in questa sessione invernale di gennaio. Il 2003 è entrato nel mirino di big italiane come Napoli, Lazio e Milan. Squadre che sono pronte a darsi battaglia pur di aggiudicarsi il 21enne.

Pafundi ritorna in Italia, l’Udinese può mandarlo via nuovamente in prestito

L’obiettivo di Simone Pafundi, oltre a quello di consacrarsi in Serie A, è anche quello di ritornare a vestire la maglia della Nazionale. Non è da escludere che Spalletti possa tenerlo d’occhio. Ovviamente, però, deve trovare un club che gli conceda la possibilità di mettersi in mostra e che gli dia la titolarità per poter sperare nella convocazione.

Il Losanna, intanto, attraverso l’ultimo comunicato ha augurato al calciatore le migliori fortune calcistiche. Nel caso in cui l’Empoli non dovesse farsi avanti per il calciatore, rimarrebbero aperte le ipotesi di un possibile passaggio (sempre in prestito) in Serie B. Il suo contratto, con il club di Pozzo, andrà in scadenza il 30 giugno del 2026.