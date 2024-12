TMW: “Balotelli-Genoa, al momento nessun accordo sulla risoluzione”

Futuro incerto per Mario Balotelli nonostante il suo arrivo Genoa avvenuto solamente due mesi fa. L’attaccante italiano, che non ha trovato spazio dopo l’esonero di Alberto Gilardino, e sostituito da Patrick Vieira, ha saltato la vittoria conquistata oggi dai liguri per 2 a 1 sull’Empoli in quanto influenzato. Nella giornata di oggi sono emerse delle indiscrezioni circa una possibile risoluzione del contratto. Al momento – secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com – non vi sono stati contatti diretti in tal senso tra l’entourage dell’attaccante e il club rossoblù. Le parti, comunque, hanno tempo fino al 31 dicembre per trovare un’intesa che porti all’addio ed entro il 2025 ci sarà sicuramente più chiarezza in merito al futuro di Balotelli.

