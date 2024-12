Sorpresone Calabria: svuota l’armadietto già a gennaio | Resta in Serie A per sfidare il Milan

Calciomercato Milan, Davide Calabria sempre più in uscita dai rossoneri: svuota l’armadietto già a gennaio

Davide Calabria non è mai stato così lontano dal Milan. Altro che rinnovo per il capitano rossonero: la distanza tra le due parti diventa sempre più abissale. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del nuovo anno e non verrà rinnovato affatto.

Una situazione piuttosto scomoda quella che sta vivendo il classe ’96. L’ex allenatore rossonero Paulo Fonseca gli ha preferito Emerson Royal per questo inizio di stagione. E anche a livello di rapporti interni con la dirigenza, Ibra su tutti, le cose non sembrerebbero così idilliache.

A corollario di ciò, il pessimo rapporto che ha con la tifoseria. La stessa che lo ha fischiato perennemente all’uscita dal campo nel match di Champions League contro la Stella Rossa.

Tutto ciò è segnale del fatto che il calciatore sia sempre più vicino a lasciare il Milan. Non a giugno, a parametro zero, come in molti pensavano: bensì in occasione della prossima finestra del calciomercato invernale. Ci sarebbe un importante club sulle sue tracce.

Milan, Calabria sempre più verso la cessione: club sulle sue tracce

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato Alfredo Pedullà. Il noto giornalista si è soffermato sulla situazione difficile che sta vivendo il calciatore. Un addio a gennaio non è assolutamente una ipotesi da scartare. Anzi, tutt’altro. Tra le squadre fortemente interessate al suo acquisto spicca il Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas sta pensando seriamente di accaparrarsi il suo cartellino già a gennaio.

I lanari vogliono conquistare, quanto prima, la salvezza nella massima serie. Ed è per questo motivo che la dirigenza è pronta ad effettuare una importante rivoluzione a gennaio. Non solo Calabria, piacciono anche i profili di Rafa Marin (in uscita dal Napoli oltre a non aver convinto mister Conte) ed il portiere dell’Anversa, Jean Betez.

Calabria, nuova esperienza per il difensore: a gennaio sarà addio al Milan

Il Como fa sul serio per Davide Calabria. Addirittura il noto esperto di mercato ha rivelato che i dirigenti hanno avviato i primi contatti con il suo entourage per chiudere, quanto prima, l’accordo. Anche perché il calciatore non ha ricevuto alcun tipo di proposta di rinnovo da parte del club di via Aldo Rossi.

La cosa certa è che non solamente il Como sta valutando la situazione di Davide Calabria, visto che ci sono altre squadre fortemente interessate ed ingolosite all’idea di assicurarsi le sue prestazioni gratis. I neopromossi, però, sono molto interessati e vogliono chiudere con il calciatore nei prossimi giorni.