Lo prendiamo insieme? Ibrahimovic chiama Galliani: 6 mesi di prestito al Monza e poi titolarissimo al Milan

Importante collaborazione tra Milan e Monza, Ibrahimovic chiama Galliani: lo prendono insieme, affare fatto

Due club che stanno vivendo situazioni difficili, ma non del tutto simili. Anzi, per nulla. Il Milan, continua a non convincere. Le critiche nei confronti della squadra rossonera, fresca di avvicendamento in panchina con l’esonero di Fonseca e l’arrivo in panchina di Conceiçao sono state sin qui sferzanti.

Il Monza, invece, continua ad annaspare occupando l’ultimo posto in classifica.

Una situazione difficile per il tecnico Alessandro Nesta che rischia seriamente l’esonero, nonostante il club gli abbia dato fiducia, ma non a tempo indeterminato. Nel frattempo, proprio le due società, potrebbero seriamente collaborare insieme per un affare di mercato importante.

L’obiettivo è quello di assicurarsi le prestazioni del calciatore. Il ‘Diavolo’ opterebbe per l’acquisto definitivo e, di conseguenza, lo lascerebbe in prestito ai brianzoli per la seconda parte della stagione. Una idea che potrebbe piacere sia ad Ibrahimovic che allo stesso Galliani.

Calciomercato, Milan e Monza si “aiutano”: affare in vista per gennaio

Secondo quanto riportato dal sito “MilanLive.it” pare che i rossoneri si muoveranno, anche con un certo impegno, in vista dell’imminente sessione del calciomercato invernale di gennaio. L’obiettivo è quello di effettuare una “mini-rivoluzione“. Sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori che piacciono spicca il nome di Cesare Casadei. Il centrocampista (ma all’occorrenza anche trequartista) non riesce ad imporsi nel Chelsea di Enzo Maresca che ha voluto fortemente la sua permanenza (dopo averlo allenato al Leicester nella passata stagione).

Se non in Conference League dove è il titolare indiscusso dei ‘Blues’ nella competizione Uefa. Il calciatore è pronto a ritornare in Italia, dopo essere stato un simbolo della Primavera nerazzurra. L’atleta, inoltre, vuole avere spazio, cosa che il tecnico campano non è intenzionato a concedergli vista la folta concorrenza che c’è appunto a centrocampo. Il Milan studia la mossa per acquistarlo a titolo definitivo, ma non rimarrebbe in rossonero: bensì verrebbe girato, per sei mesi, in prestito al Monza.

I brianzoli, per ottenere la salvezza, dovranno necessariamente correre ai ripari nel mercato di gennaio. Magari con un prezioso aiuto da parte degli “alleati” del Milan. Il nome di Casadei piace parecchio ai due club.

Anche se non sono affatto gli unici interessati. Sulle tracce del classe 2003 spicca l’interesse anche della Fiorentina e della Lazio, squadre che sono pronti a concedergli la titolarità ed un posto importante in squadra. Ci sarà da divertirsi a gennaio.