ANSU FATI IN PRESTITO: la trattativa si accende nella notte di Capodanno | Biglietto prenotato per l’Italia

Ansu Fati pronto ad arrivare in Serie A, il Barcellona lo cede per qualche mese: gli estimatori non mancano

Un anno che vuole dimenticare quanto prima. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Soprattutto per uno che, di mestiere, fa l’attaccante (esterno d’attacco per la precisione). Snervante non riuscire a trovare mai la via della rete in questo 2024 giunto al termine.

Lo sa benissimo Ansu Fati che vuole ripartire alla grande in vista del nuovo anno. Dopo il prestito in Premier League al Brighton, il classe 2002 è ritornato alla base al Barcellona. Anche se con il tecnico Hans Flick il rapporto non è assolutamente dei migliori.

Solamente 7 le presenze (tra Liga e Champions League) per il talento del vivaio catalano. Senza andare mai a segno. Il calciatore ha voglia di rilanciarsi e, di conseguenza, affrontare delle nuove sfide calcistiche. Ovviamente lontano dalla Catalogna.

Ed è per questo motivo che si intensificano, sempre di più, le voci in merito ad un suo possibile trasferimento in Italia nella nostra Serie A. D’altronde le richieste nei suoi confronti non tardano ad arrivare.

Ansu Fati, ripartire dalla Serie A: il Barcellona lo manda in prestito

Una nuova avventura ed un nuovo Paese in cui mostrare tutte le sue qualità tecniche per Ansu Fati. Nonostante la giovanissima età il nazionale spagnolo ha avuto a che fare con infortuni molto seri: lacerazione del menisco (tanto da tenerlo fuori quasi un anno), infortunio alla coscia (out sei mesi), polpaccio (due mesi e mezzo) ed altri problemi fisici che lo hanno costretto a saltare molti impegni.

Il tutto a soli 22 anni. Adesso, però, il peggio sembra essere passato per il calciatore che ha voglia di ripartire da capo. Potrebbe farlo in Italia dove il suo nome, in passato, è stato accostato a più di qualche squadra. Anche se una vera e propria trattativa non è mai decollata del tutto. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera diversa. Può giungere in prestito fino al termine della stagione.

Ansu Fati in prestito, partita l’asta dei club italiani per averlo

Il nome di Ansu Fati potrebbe seriamente fare gola a molte squadre che, a gennaio, si muoveranno per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nativo di Bissau potrebbe essere una idea dell’Atalanta che, dopo l’infortunio di Mateo Retegui, potrebbe puntare a rivitalizzare proprio il talento catalano.

Stesso discorso vale per il Milan che, dopo l’esonero di Paulo Fonseca (e l’immediato arrivo del connazionale Sergio Conceicao) potrebbe bussare alla porta del Barcellona per chiedere informazioni sul calciatore. Anche la Fiorentina, anche se appare in netto svantaggio rispetto alle altre due squadre, può provarci per il calciatore.