FULLKRUG IN SERIE A: il prestito che fa felice tutti | 6 mesi per vincere lo scudetto

Niclas Fullkrug pronto ad approdare in Serie A, arriva in prestito per i prossimi sei mesi: colpo scudetto della big

L’impatto di Niclas Fullkrug in Premier League non è stato assolutamente dei più felici. Non per colpa sua visto che il bomber della nazionale tedesca è rimasto fuori dai giochi per quasi tre mesi. Una infiammazione al tendine d’Achille lo ha condizionato non poco.

Basti pensare che, fino a questo momento, della stagione ha collezionato solamente 7 presenze (tra campionato e coppa) con il West Ham trovando la via della rete solamente in una occasione. Numeri “irriconoscibili” rispetto a quelli effettuati col Borussia Dortmund.

Infortunio a parte, però, pare che il classe ’93 non sia proprio uno dei preferiti, per quanto riguarda il reparto attaccanti, da parte di Julen Lopetegui. Il tecnico, in quella zona del campo, gli preferisce altri calciatori.

Ed è per questo motivo che si fa larga, sempre di più, l’ipotesi di un suo approdo in Serie A. Il suo nome, in passato, era stato accostato ad un importante club. Adesso, però, a spuntarla potrebbe essere un’altra società che lo ha seriamente messo nel mirino.

Fullkrug, la Serie A lo aspetta: il club lo vuole a tutti i costi

Nell’ultima sessione del calciomercato estivo il 31enne tedesco era stato molto vicino ad indossare la casacca del Milan. Per tanti motivi, però, l’affare non si è mai concretizzato. Tanto è vero che il ‘Diavolo’ ha deciso di optare per Alvaro Morata. Di conseguenza il calciatore si è trasferito nel Regno Unito, dove non sta affatto facendo la fortuna degli “Hammers”.

L’interesse dei rossoneri, oramai, è soltanto un lontano ricordo per tutti. Soprattutto per il calciatore che, nelle ultime ore, viene accostato nuovamente all’Italia. Ma questa volta ad un altro club. Si tratta della Juventus che è alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Dusan Vlahovic qualora ce ne fosse bisogno. E Motta ne ha fortemente bisogno.

Fullkrug in Serie A, affare in prestito: le ultime

L’idea della dirigenza bianconera è quella di portare in Italia il nazionale tedesco. L’ambientamento in Premier League non è affatto dei migliori per l’atleta. Tanto è vero che potrebbe cambiare subito aria. Bisogna, però, capire quale sia il pensiero del club inglese che per averlo dal Dortmund ha sborsato ben 28 milioni di euro.

La Juventus opterebbe per un prestito. Difficile, però, che solamente in questo caso possa andare in porto. Nel caso in cui i bianconeri dovessero aggiungere anche il diritto di riscatto, con la stessa cifra che hanno utilizzato per prelevarlo dai vicecampioni d’Europa, allora il West Ham potrebbe seriamente pensarci.