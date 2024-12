Mr Cairo, lo vogliamo portare a Liverpool: 50 milioni di € al Torino | Se ne va a metà stagione

Il Liverpool fa sul serio ed è pronto a bussare alla porta del Torino per la stella granata: a Cairo 50 milioni di euro

Non si tratterebbe affatto della prima volta che i più importanti club di Premier League guardino, con una certa attenzione, i calciatori che militano nel campionato di Serie A. Proprio come il Liverpool che, proprio in estate, ha perfezionato l’arrivo di Federico Chiesa.

L’avventura del figlio d’arte, nel Regno Unito, non sta andando affatto nel migliore dei modi. Addirittura si sta ipotizzando, sempre di più, un possibile ritorno in Italia per il classe ’97 visto che non riesce a trovare spazio nell’11 titolare del tecnico Slot.

Reds che, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sono pronti a rinforzare la propria rosa con un altro acquisto di qualità. Lo stesso che potrebbe venire da un altro club di Torino, questa volta quello granata guidato da Urbano Cairo.

Il patron dei piemontesi potrebbe ricevere una cifra che si avvicina intorno ai 50 milioni di euro per una delle sue stelle più pregiate ed allenata da mister Vanoli. Questo è quello che fanno sapere media e quotidiani britannici.

Torino, il Liverpool fa sul serio per la stella granata: offerta da 50 milioni di euro

Dopo aver smaltito la delusione di non essere stato inserito nella lista dei calciatori partecipanti al campionato Europeo, ora Samuele Ricci è diventato un punto di riferimento nello scacchiere di Luciano Spalletti. Il ct azzurro non può assolutamente fare a meno del regista del Torino. Lo stesso che, anche in questa stagione, si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo. Non è un mistero nemmeno il fatto che, negli ultimi mesi, il classe 2001 sia uno dei nomi più chiacchierati nel panorama calcistico mondiale.

A dire il vero non fa nemmeno più così tanto notizia. Come non lo è il fatto che importanti club, anche stranieri, hanno messo gli occhi sul 23enne. Tra questi, appunto, proprio il Liverpool che è alla ricerca di un centrocampista di qualità. Il nome che vuole Slot porta proprio a quello di Ricci. La conferma arriva dal sito “Anfield Watch“. L’obiettivo dei ‘Reds’ è quello di sostituire Andy Robertson a gennaio. Insomma, una mezz’ala che possa arrivare quanto prima per chiudere ed ipotecare la vittoria della Premier League in questa stagione.

Liverpool bussa la porta in casa Torino, Cairo può vendere il suo gioiello

Anche se, a dire il vero, Samuele Ricci per alcuni quotidiano britannici non è considerato la prima scelta per la società inglese. La stessa che sta seguendo anche la pista che porterebbe a Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad. Nel caso in cui non dovessero riuscire ad arrivare al mediano spagnolo allora i ‘Reds’ opterebbero per la soluzione italiana.

Cairo, in più di una occasione, ha affermato ai media che il calciatore non si muoverà da Torino. Ovviamente le cose potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili. Tra l’altro il 23enne è seguito anche da alcuni club italiani come Milan ed Inter.