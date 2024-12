Meglio se a gennaio vai via: svuota l’armadietto e lascia il Napoli | Conte lo ha scaricato definitivamente

Calciomercato Napoli, a gennaio svuota l’armadietto, Conte non vuole più puntare su di lui: resterà in Serie A

Il Napoli non molla la presa e continua ad inseguire l’Atalanta, nuova capolista della Serie A. Gli azzurri, dopo l’importante vittoria ottenuta in quel di Udine, hanno completamente cancellato la doppia batosta firmata Lazio (prima in Coppa Italia e poi in campionato).

Antonio Conte continua gli allenamenti in vista delle prossime ed imminenti partite di campionato. Anche se con un Alessandro Buongiorno in meno: il centrale difensivo, nell’allenamento pomeridiano di lunedì 16 dicembre, si è procurato la frattura di due vertebre.

Il difensore dovrà restare fuori per quasi due mesi. Segno del fatto che, mai come adesso, gli azzurri dovranno intervenire nel calciomercato di gennaio per cercare di colmare alcune assenze e lacune. Il Napoli si muoverà anche sul fronte uscita.

Per uno dei membri della rosa partenopea non c’è più spazio. Questo è quello che ha fatto sapere il quotidiano “Il Mattino“. Il calciatore è pronto a svuotare l’armadietto e rimanere in Serie A, ma con un’altra maglia diversa da quella azzurra Napoli.

Calciomercato Napoli, ora non ci sono più dubbi: Conte lo mette nella lista dei partenti

Fino a questo momento della stagione ha collezionato solamente tre presenze: una in campionato e due in Coppa Italia, per un totale di 106 minuti. Decisamente troppo poco per poter dire la propria. Difficile, però, farlo in un contesto quando non sei considerato un titolare e nemmeno un perno inamovibile della squadra. Questo è quello che sta vivendo Alessio Zerbin.

Il classe ’99 non è affatto una prima scelta di mister Conte. Una sua partenza era quasi scontata nell’ultima sessione estiva, ma alla fine non se ne fece più nulla. Adesso, però, la situazione cambia eccome. Anche perché sulle sue tracce si sarebbe fiondato un altro club di Serie A, pronto a garantirgli un ruolo da protagonista e, soprattutto, da titolare.

Calciomercato Napoli, avventura finita per il calciatore: rimarrà in Serie A

La squadra fortemente interessata all’acquisto del calciatore è l’Empoli. Ovvero lo stesso club che in estate ci aveva provato ad intavolare una trattativa con De Laurentiis, ma senza successo. Il nativo di Novara, in Toscana, avrebbe la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare tutte le sue qualità che non ha saputo esprimere al Napoli.

C’è molto di più in merito a questa trattativa che sembrerebbe addirittura in fase molto avanzata. Il patron Corsi avrebbe trovato l’accordo per l’arrivo del calciatore, a gennaio. Toscani che, appunto, sono alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche. Possibile che Zerbin possa giungere alla corte di D’Aversa in prestito con diritto di riscatto.