Ok, ma noi vogliamo Zirkzee: scambio folle Inter-Manchester United | Costretti a sacrificarlo

Calciomercato Inter, obiettivo Joshua Zirkzee. Con il Manchester United pronto ad andare in atto un clamoroso scambio

L’impatto di Joshua Zirkzee con la Premier League e, soprattutto, con il Manchester United non è stato dei migliori. Adesso con il nuovo allenatore, Ruben Amorim, sembra che le cose stiano andando per il verso giusto.

Fino a questo momento, però, sono state solamente tre le reti realizzate dal centravanti olandese in 23 apparizioni. Decisamente troppo poche per uno che, di mestiere, fa appunto il centravanti.

Dopo un’ottima stagione, quella passata, con la maglia del Bologna il nazionale olandese è stato acquistato dai ‘Red Devils’ per una cifra che si avvicina ai 43 milioni di euro. Soldi che, fino ad ora, non sembrano essere stati investiti alla grande.

Tanto è vero che nel Regno Unito, secondo quanto riportato da media e quotidiani sportivi, pare che la sua permanenza con lo United sia giunta già al termine. L’Inter ci pensa seriamente ma, allo stesso tempo, il Manchester chiede in cambio una pedina importante di Inzaghi.

Calciomercato Inter, lo United pensa ad un clamoroso scambio per cedere Zirkzee

Non è affatto un mistero che i nerazzurri siano sempre stati interessati all’ex Bayern Monaco. Soprattutto in questa estate dopo che, appunto, aveva disputato una stagione strepitosa con i felsinei mandandoli in Champions League a suon di gol. Lo United ci ha creduto, ma la scommessa non si è rivelata vincente. Tanto è vero che a gennaio il classe 2001 può già fare le valigie per ritornare in Serie A. L’Inter è fortemente interessata. Lo United è disposto a mandarlo via, ma solo attraverso uno scambio.

Gli inglesi, secondo quanto annunciato da “InterLive“, sono fortemente interessati ad un altro attaccante: si tratta di Marcus Thuram, autore di un ottimo avvio di stagione arrivando già a doppia cifra (tra Serie A e Champions League). Allo stesso tempo, però, è molto difficile che Marotta si privi così del figlio d’arte. Il francese potrebbe anche partire, ma serve una cifra che si avvicini intorno ai 90 milioni di euro. Segno del fatto che non sarebbe affatto uno scambio alla pari tra i due calciatori.

Inter-United, clamoroso scambio: anche se non tutti sono d’accordo

Difficilmente, però, questa operazione potrebbe andare in porto visto che lo United non vuole arrivare alla cifra richiesta dall’Inter, ovvero la clausola rescissoria del calciatore. Allo stesso tempo, però, i ‘Red Devils’ guardano varie opportunità. Come quella che potrebbe portare in Premier League un certo Victor Osimhen.

Il nigeriano potrebbe essere la nuova punta di diamante del team allenato da Amorim. Anche se quest’ultimo preferirebbe avere, nuovamente a disposizione, Viktor Gyokeres allenato fino a poche settimane fa allo Sporting Lisbona.