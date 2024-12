Non puoi restare ancora in Serie B, vieni da noi | Mimmo Berardi risponde SÌ alla telefonata: a gennaio per lo scudetto

Un vero e proprio lusso per la Serie B, Mimmo Berardi è pronto al rientro nella massima serie: a gennaio il trasferimento

Il terribile infortunio che lo ha messo ko nel mese di aprile, e che non gli ha consentito di provare a salvare il suo Sassuolo, è solamente un lontano ricordo. Nonostante il ko e lo stop obbligatorio Domenico Berardi ha deciso di non lasciare l’Emilia Romagna.

Una scelta che è stata apprezzata particolarmente dai tifosi neroverdi che, con lui, stanno tentando la risalita in Serie A in questa stagione. I risultati, ottenuti dal team allenato da Fabio Grosso, parlano chiaro: primo posto in classifica a 3 punti di lunghezza sul Pisa.

Il campione d’Europa con gli Azzurri nel 2021 è un vero e proprio lusso per la cadetteria. In 9 presenze ha messo a segno 3 reti ed addirittura 9 assist. Uno in ogni partita. Numeri incredibili e che certificano la qualità del calciatore.

Lo stesso che sicuramente può ancora dare tanto alla Serie A. Ed è per questo motivo che il club ci sta seriamente pensando al suo acquisto. A gennaio il trasferimento può seriamente concretizzarsi.

Berardi lascia la Serie B, la A lo aspetta di nuovo: a gennaio il trasferimento

Queste potrebbero seriamente essere le ultime settimane, in Serie B, per Domenico Berardi. La voglia del 30enne di ritornare a giocare ai massimi livelli è altissima. Lo sa molto bene l’Inter che sta seriamente pensando a lui come quarto rinforzo per l’attacco. I nerazzurri, a gennaio, molto probabilmente saluteranno Marko Arnautovic.

L’austriaco sembra aver accettato la destinazione Torino, con i granata che dovranno fare a meno del loro simbolo e capitano Duvan Zapata per tutto il resto della stagione (rottura del crociato). Nel caso in cui il trasferimento dovesse avere esito positivo, i campioni d’Italia potrebbero tentare l’assalto alla società neroverde per Berardi: la richiesta si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Serie A, due club su Berardi: a gennaio si chiude

Il mese di gennaio potrebbe essere quello cruciale per l’addio di Berardi al Sassuolo. Questa volta per davvero. L’Inter resta la favorita, anche se i nerazzurri non sono affatto l’unica squadra fortemente interessata al calciatore.

Su di lui potrebbe seriamente fiondarsi la Juventus. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che i bianconeri ci provino per il classe ’94 che, già in passato, ci avevano seriamente provato, ma senza riuscirci.