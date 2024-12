Abbiamo bisogno dei tuoi gol: Balotelli rescinde col Genoa ma resta in Serie A | The last dance

Mario Balotelli è pronto a rescindere con il Genoa, ma il suo futuro è ancora in Serie A: ultima possibilità

Nemmeno contro una delle sue ex squadre di Serie A, come il Milan, è sceso in campo. Per tutti i 90 minuti del posticipo tra Milan ed il suo Genoa, Mario Balotelli è rimasto in panchina ad assistere all’eroica prestazione dei suoi compagni di squadra in quel di “San Siro”.

Una esperienza, quella accumulata fino ad ora, con il ‘Grifone‘ per nulla esaltante. Lo dimostrano i dati: 5 apparizioni, 0 reti per un totale di 49 minuti in campo. In cui, però, ha collezionato due cartellini gialli. Insomma, non un ritorno con i fiocchi per ‘SuperMario’.

Da non sottovalutare nemmeno il rapporto che ha con il tecnico Patrick Vieira. Non è un mistero che l’attaccante ed il manager francese non vadano d’accordo già dai tempi del City e del Nizza.

Il Genoa gli ha dato la possibilità di ritornare a giocare in Serie A, ma molto presto potrebbe terminare l’avventura con i rossoblù. A quanto pare, però, il 34enne cambierà solamente maglia visto che continuerà a giocare nel massimo torneo italiano.

Genoa, con Balotelli è già finita? L’attaccante rimane in Serie A

Mario Balotelli è “scomodo” per Vieira, ma potrebbe risultare comodo per un altro club che ha bisogno urgentemente di un attaccante. Ed il motivo è fin troppo serio: sostituire un suo collega che ha riportato un infortunio gravissimo che non gli permetterà di ritornare a disposizione per questa stagione.

Si tratta dell’Empoli che ha ricevuto il risultato degli esami di Pietro Pellegri: rottura del legamento crociato. I toscani potrebbero seriamente accogliere il classe ’90 al suo posto per colmare l’assenza del classe 2001 nel reparto offensivo. Nel caso in cui l’affare dovesse andare a concretizzarsi, Balotelli potrebbe seriamente chiedere la rescissione con il ‘Grifone’ per iniziare una nuova avventura in A.

Balotelli, la Serie A ancora nel suo futuro: altri club su di lui

Non spicca solamente la soluzione Empoli per il 34enne, ma anche altri club pronti a garantirgli una nuova possibilità. In questo caso davvero l’ultima della sua carriera calcistica.

Anche il Como è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare i titolari ed il nome del nativo di Palermo piace alla proprietà del club lombardo. Da non scartare nemmeno l’ipotesi Monza: per il calciatore si tratterebbe di un clamoroso ritorno visto che ci ha giocato nella stagione 2020-21 in Serie B.