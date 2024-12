Mister, mi conceda un appuntamento: dobbiamo parlare | Maurizio Sarri riceve la chiamata dalla Serie A: si chiude in 24 ore

Serie A, Maurizio Sarri pronto a ritornare in pista: il tecnico sta per ricevere una chiamata importante dal club

Tra gli allenatori svincolati di lusso spicca, senza ombra di dubbio, il nome di Maurizio Sarri. Dopo la rescissione consensuale, avvenuta nel mese di marzo, con la Lazio il tecnico non ha più allenato. Un periodo, quello da “disoccupato”, pronto a terminare.

Il suo nome, in più di una occasione, in questi ultimi mesi è stato accostato a più di qualche club. Anche se, a dire il vero, di concreto non c’è mai stato nulla. Fino a questo momento visto che le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

La società, proprio in queste ultime ore, sta valutando seriamente la posizione del suo collega che non sembra avere affatto l’appoggio e la fiducia non solo della dirigenza, ma anche degli stessi calciatori.

L’ultimo risultato ottenuto in campionato parla forte e chiaro: così come i fischi del pubblico al termine del match. Non è da escludere che quella possa essere stata l’ultima partita da mister.

Sarri ritorna in Serie A, ora non ci sono più dubbi: prende il posto del collega

Tra coloro che, in questa stagione, stanno avendo notevoli difficoltà spicca sicuramente il nome di Paulo Fonseca. Il rapporto tra il manager portoghese ed il Milan non è mai decollato. Anzi, sembra proprio non essere mai iniziato. Quella contro il Genoa, nel posticipo della 16ma giornata di campionato, potrebbe essere stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un pareggio che, per molti, sa di sconfitta. Soprattutto nell’anniversario dei 125 anni del “Diavolo”.

Segno del fatto che la posizione del tecnico è sempre più a rischio. Lo era ancora prima, figuriamoci adesso. Tanto è vero che Zlatan Ibrahimovic, nel pre-gara, era stato molto chiaro: servono risultati per andare avanti. Non è da escludere che, in queste ore, la dirigenza rossonera possa valutare anche un cambio di allenatore. Nel caso in cui Fonseca dovesse essere mandato via il primo nome sulla lista degli allenatori porta proprio a quello di Maurizio Sarri.

Sarri attende solo l’ok, il club valuta il suo profilo: le ultime

Non è un mistero che Ibrahimovic abbia sempre avuto stima nei confronti di Sarri. Soprattutto quando vestiva ancora i panni del calciatore. Figuriamoci adesso da dirigente, pur sapendo che è libero sulla piazza.

Anche i tifosi rossoneri, sui social network, dopo il pareggio interno col ‘Grifone’ chiedono l’esonero del portoghese. Tanto è vero che impazza l’hashtag “#FonsecaOut”. Sarri, intanto, attende solamente una chiamata sul suo cellulare dal club di via Aldo Rossi.