Tutto in 24 ore: rottura del crociato e arriva Choupo Moting | Firma a parametro zero in Serie A

E’ successo in 24 ore, rottura del crociato per l’attaccante, al suo posto arriva Choupo Moting: firma a parametro zero

Nella lista dei calciatori che non sono ancora riusciti a trovare una sistemazione, in questa prima parte di stagione, spicca sicuramente il nome di Eric Maxim Choupo Moting. Il classe ’89 è reduce da una esperienza, durata 4 anni, con il Bayern Monaco.

A 35 anni non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo visto che si sente ancora in forma e, soprattutto, pronto a dare la sua mano ad un club che abbia serie intenzione a puntare su di lui.

Una possibilità potrebbe esserci proprio in Italia, ovvero nella Serie A che in passato lo ha cercato anche con una certa insistenza. In particolar modo il Lecce. Anche se l’affare non è mai andato in porto.

Questa volta, però, il destino potrebbe essere diverso per l’attaccante che è pronto a sostituire un suo collega. Proprio quest’ultimo ha rimediato un brutto infortunio: rottura del crociato e stagione praticamente finita.

Serie A, arriva Choupo Moting: prende il posto dell’attaccante infortunato

La sfortuna continua ad abbattersi, ancora una volta, su di lui. Il peggio, a quanto pare, non è stato messo affatto dietro le spalle di Pietro Pellegri. Il classe 2001, nel corso del match stravinto dal suo Empoli sul campo dell’Hellas Verona, ha riportato un altro gravissimo infortunio. Il club toscano, attraverso una nota, ha emanato quello che in molti sospettavano: rottura del crociato del ginocchio sinistro. Segno del fatto che per lui la stagione è già bella che chiusa.

Un problema non da poco per mister D’Aversa e per la società di Corsi. La stessa che vuole correre, immediatamente, ai ripari per cercare di trovare un degno sostituto. Magari che abbia un bel po’ di esperienza dietro le spalle. Ed il nome dell’ex nazionale camerunense piace eccome alla dirigenza. Corsi, inoltre, sembra proprio non abbia alcuna intenzione di attendere il mercato di gennaio: vuole chiudere adesso e quanto prima per il centravanti ex PSG.

Serie A, rottura del crociato per l’attaccante: al suo posto arriva l’ex PSG

Choupo Moting, dopo la fine del suo contratto con la società bavarese, si sta tenendo comunque in forma in attesa di una chiamata importante. Quella toscana potrebbe essere importante sotto tutti i punti di vista.

Si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un colpo ad effetto da parte del patron Corsi che vuole colmare immediatamente la pesante assenza che Pellegri, sfortunatamente e involontariamente, ha lasciato.