Clamoroso Papu Gomez: torna in campo per il finale di stagione | Lotterà per la salvezza

Clamoroso Alejandro Gomez, il “Papu” è pronto a ritornare in campo per il finale di stagione: lotterà per la salvezza

A 36 anni compiuti (a febbraio del nuovo anno ne saranno 37) non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Il suo obiettivo è quello di continuare a giocare, divertirsi e, soprattutto, mettere da parte una volta e per sempre il suo recente passato molto burrascoso. Un passato che, appunto, lo ha condizionato calcisticamente e non solo.

Alejandro Gomez, per tutti conosciuto semplicemente come il “Papu“, è uno dei tantissimi calciatori svincolati che ha ancora voglia di mettersi in mostra. Dopo la rescissione consensuale col Siviglia, nella passata stagione, è stato ingaggiato dal Monza alla ricerca di un sostituto di Caprari che, in quel momento, aveva riportato un gravissimo infortunio.

Con i brianzoli, però, gioca soltanto due partite prima che viene fermato. Nel corso di alcuni esami medici il calciatore aveva assunto un farmaco per placare un broncospasmo. Un comunicato, emanato dalla società lombarda, nell’ottobre dello scorso anno. Insomma, uno sciroppo che utilizzava il figlio. Non per i vertici alti che lo hanno condannato a due anni di squalifica per doping.

Il tutto assunto senza il consenso del medico e della società. A nulla è valso il ricorso che è stato prontamente respinto. Scaduto, a giugno, il contratto con il Monza il campione del mondo argentino è rimasto senza squadra. Almeno fino a questo momento visto che è pronto a ritornare in campo e dimostrare a tutti di essere ancora all’altezza della situazione.

Il “Papu” non si arrende, riparte dal basso: lotterà per la salvezza

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “L’Eco di Bergamo” il calciatore ha ammesso di non vedere l’ora di ritornare in campo. La squalifica scadrà il prossimo anno (ottobre 2025) e vuole farsi trovare pronto. Crede ancora nella Serie A, altrimenti gli andrebbe bene un club in cadetteria. Quando chiuderà con il campo già sa cosa vuole fare: il procuratore.

Attualmente il “Papu” si sta allenando con il Renate, team militante in Serie C. Il tutto per non perdere il ritmo e la condizione fisica. Ovviamente non potrà aiutare la squadra nelle partite di campionato, ma con la sua esperienza potrà dare un aiuto e contributo importante alla rosa.

Papu Gomez fissa l’obiettivo, può tornare in campo molto prima

Non è da escludere, però, nemmeno l’ipotesi che l’argentino possa ritornare in campo prima del previsto. Nel caso in cui, ovviamente, la squalifica nei suoi confronti dovesse essere ridotta. Se tutto questo dovesse avvenire allora tra le possibilità, nel suo futuro calcistico, potrebbe spiccare un possibile interesse della Turchia.

Questo è quello che fa sapere il sito “Calciomercato.com“. Altrimenti dovrà scontare la sua pena e attendere un club italiano pronto a fargli una proposta. Intanto si allena e si diverte con i ragazzi del Renate. In attesa di una chiamata.